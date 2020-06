Reunión de comisión con 8 despachos Locales 17 de junio de 2020 Redacción Por El Concejo se reunió este martes en comisión y dio despacho a 8 proyectos que serán votados en la sesión del jueves. Luego de este encuentro recibieron a representantes de Honrar la Vida para avanzar en el proyecto de Ordenanza sobre el cupo de viviendas para personas con discapacidad, trasplantada o en lista de espera.

FOTO PRENSA CONCEJO ORDENANZA. Los funcionarios locales mantuvieron una reunión con miembros de Honrar la Vida.

Ayer por la mañana los concejales se reunieron en comisión, analizaron varios temas y dieron despacho a ocho proyectos, que serán votados en la sesión ordinaria del próximo jueves. Entre las iniciativas que recibieron el visto bueno, está la presentada por el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti, sobre un pedido para conocer detalles sobre tareas, obras, servicios, programas, eventos y actividades previstas a realizar y que debieron ser suspendidas y/o canceladas por motivo de la cuarentena, bajo el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Además Viotti impulsó un pedido para que se deje de utilizar bombas de estruendo en el control de aves. También el radical presentó un proyecto de Resolución para acompañar el Proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria y Económica para los clubes santafesinos, perjudicados en la pandemia.

Otros proyectos que recibieron despachos ayer, fueron: una Minuta de Comunicación sobre el plan para inclusión laboral para personas con discapacidad; Minuta de Comunicación sobre liberar tránsito en el Camino Público N° 26 presentada por el concejal del FPCyS Lisandro Mársico; proyecto de Resolución para solicitar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal (Mársico); Minuta de Comunicación sobre los motivos por los que no se da cumplimiento a la Ordenanza N° 2881, Art. 5° (Mársico); proyecto de Resolución que había vuelto a comisión, sobre repudiar las actividades de espionaje ilegal, presentado este último por el justicialista Jorge Muriel.

Muriel explicó que “la verdad es que hoy hubo varios temas que abordamos, algunos que tienen que ver con obras o con los informes de seguimiento de la Comisión de Entidades de Bien Público e informes de la Comisión de Discapacidad, y volvimos a darle despacho al proyecto de repudio a las actividades ilegales de la AFI, que el otro día volvió a comisión en medio de algunas discusiones. En definitiva sigue habiendo algunas diferencias con el fundamento pero no con el fondo y con el espíritu del proyecto de Declaración que tiene que ver con rechazar esta actitud ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia en el espionaje sin ningún tipo de orden judicial a diversas personalidades políticas, periodistas, dirigentes sociales, vuelvo a repetir, repudiamos esa práctica habitual del gobierno anterior y probablemente de algún otro gobierno”.

El concejal del oficialismo se refirió al retorno de los encuentros presenciales luego del Aislamiento Social y Obligatorio, y dijo que “esperamos que no haya ningún caso en la ciudad que amerite volver a restricciones, estamos trabajando con el distanciamiento y las medidas de prevención. Creo que la posibilidad de estar de manera presencial siempre es mejor y favorece a las discusiones, aunque la virtualidad generó una sorpresa y un desafío, que ha logrado funcionar muy bien”, enfatizó Muriel.