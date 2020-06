Un millón de personas validaron el CBU Locales 17 de junio de 2020 Redacción Por PARA EL PAGO DEL IFE

La ANSES habilitó, este domingo, en su sitio web (www.anses.gob.ar) un aplicativo de consulta del cobro del segundo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a su vez elegir como modalidad de pago una cuenta bancaria propia.

Desde que se habilitó el aplicativo un millón de personas eligieron su Clave Bancaria Uniforme (CBU) para el cobro del IFE. Para seleccionar esta modalidad de pago se debe ingresar al aplicativo “Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago” que se encuentra en la home de la Web de ANSES (www.anses.gob.ar).

Asimismo, los días de cobro serán también comunicados a cada beneficiario vía SMS. ANSES recuerda que no se solicitará ningún dato personal por esta o ninguna otra vía que no sea ingresando a la web del organismo con la clave de seguridad social.



"TODOS LOS BENEFICIARIOS

TENDRAN CBU"

"Todos los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tendrán una cuenta bancaria", aseguró ayer la titular de la Anses, Fernanda Raverta, quien subrayó que la pandemia de coronavirus visibilizó la "desigualdad" que atraviesa a la sociedad argentina y aseguró que "vienen tiempos de reparar". "Los casi nueve millones de familias -que ya percibieron el primer pago del IFE- van a terminar este cronograma con una cuenta bancaria", aseguró hoy Raverta en declaraciones a una radio porteña. Al respecto, dijo que esta medida se implementará "de distintas maneras", y mencionó que una de ellas es una nueva aplicación que está en la página de Anses para quienes son beneficiarios del IFE pero no de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Consultada sobre la posibilidad de que continúe este beneficio en la etapa posterior a la pandemia, Raverta indicó que se está analizando "en qué formatos y con qué prestaciones", por las "condiciones de las familias para atravesar el tiempo posterior" al Covid-19. En este sentido, afirmó que "viene un tiempo de mucha solidaridad y mucha ayuda", y puso el acento en que "la pandemia echó luz sobre la desigualdad en la que vivimos los argentinos y vienen tiempos de reparar".