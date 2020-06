Vicentin está decidida a resistir en tribunales Nacionales 17 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MOVILIZACION. Se concretó ayer en la ciudad santafesina de Avellaneda.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La familia dueña de Vicentin acusó al Gobierno de no haberle dejado otra alternativa que "resistir en los tribunales y apelar al apoyo de la gente", al considerar que la administración de Alberto Fernández actuó con "crudeza" frente a la crisis por el endeudamiento millonario de la cerealera.

Héctor Vicentin, nieto de uno de los fundadores de la compañía, se quejó: "No tenemos otra solución, el Gobierno fue claro y crudo, no dejó ninguna posibilidad a la empresa más que resistir como podemos hacerlo, judicialmente en los tribunales y socialmente con el apoyo de la gente".

El accionista subrayó que la situación es "muy angustiante" para toda la familia: "Imagínese, enterarse por la televisión de que el Presidente dice que nos van a expropiar la empresa".

"Es aterrador, porque lamentablemente la gente no conoce a Vicentin. Acá en Avellaneda (Santa Fe) nos conocen bien. De ninguna manera hicimos desaparecer ese dinero", enfatizó.

Dijo que "eso de que hicimos desaparecer la plata es una burda mentira, tenemos bien demostrado todo, están los interventores y salvo que cometan algún acto raro, esto se aclarará".

Señaló que "si se le pregunta a cualquier accionista va a decir lo mismo, que la Justicia actúe y si alguno realizó un acto de corrupción, que vaya preso porque el acto no es contra el país ni contra el banco, sino contra los accionistas".

Insistió en que "la empresa no es inviable, al contrario; estamos pagando todos los impuestos y el 100% de los sueldos".

"Que necesitamos ayuda, totalmente de acuerdo, pero cómo va a ser inviable una empresa del nivel productivo y de exportaciones que tiene Vicentin", agregó.

Sobre la base de esos fundamentos, apuntó que lo único que quieren es "mantener la empresa en marcha" para conservar las fuentes de trabajo y noventa años de historia y "si hay que hacer alguna asociación, la vamos a hacer", concedió.

Dijo que al Presidente de la Nación le diría que "por favor nos deje trabajar de la manera que sabemos hacerlo, poniendo la cara y el lomo. Si quiere ayudar, que nos ayude en serio".