Día de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez Locales 17 de junio de 2020 Redacción Por FUE EL LUNES

Con motivo de conmemorarse este 15 de junio el “Día mundial de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez” declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), autoridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia llevaron adelante un abordaje integral de las problemáticas comunes, especialmente en este contexto de pandemia.

El secretario de Salud adjunto, Jorge Prieto, moderó un panel con profesionales en geriatría y gerontología, de la que participaron por videoconferencia integrantes de las residencias de adultos mayores que dependen de la provincia. Prieto consideró importante “llevar un mensaje de concientización en este día tan especial de quienes tienen la experiencia de haber trabajado junto al adulto mayor”. El secretario de Salud Adjunto estuvo acompañado por la directora provincial de Adultos Mayores, Lucia Billoud, junto con profesionales y gerontólogos expertos en el tema.

Billoud recomendó que para erradicar el maltrato en las personas mayores “la primer medida es dejar de diseminar una representación social de que se tiene una única forma de vejez en la vida. Hay mucha diversidad en la vejez: diversidad de clase, de género, de identidad cultural, etc. Por eso es muy importante que comprendamos que llamar a las personas por su propio nombre es muy importante y dejar de utilizar adjetivos estereotípicos como abuelos, viejitos, jubilados, donde no hacemos más que seguir reproduciendo nuestras actitudes viejistas. Es importante brindar las herramientas indispensables para promover el empoderamiento, darles voz y capacidad de acción a las personas, y con el tiempo vamos a ver que si promovemos el buen trato y la no discriminación en las personas mayores, vamos a poder vivir en una sociedad para todas las edades con una mirada integral y de desarrollo social y humano de las personas”.

A su turno, el doctor Enrique Arrieta, gerontólogo y geriatra, afirmó que a nuestros adultos mayores “debemos acompañarlos hacia un horizonte de beneplácitos, hacia el bienestar, mejorando su calidad de vida, con una inclusión activa y movilidad social”.