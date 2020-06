Volvió a subir el dólar oficial Nacionales 17 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El dólar "solidario" volvió a mostrar ayer una tendencia alcista y cerró a $ 94,48, mientras que el Banco Central compró U$S 72 millones.

El billete en el segmento paralelo de la city se mantuvo estable en el inicio de la semana, luego de finalizar la anterior con una suba acumulada de $ 2.

El dólar minorista volvió a mostrar ritmo ascendente y según el promedio dado a conocer por la autoridad monetaria, este martes cerró a $ 72,68.

Si a ello se suma el recargo del 30 por ciento correspondiente al Impuesto País, se ubicó en $ 94,48, por lo que sumó 23 centavos respecto del vienes pasado.

La divisa en el mercado al que pueden acceder los ahorristas para adquirir el cupo mensual permitido de 200 dólares había terminado la semana anterior con un incremento acumulado superior a $ 1.

En el sector mayorista, la moneda norteamericana trepó 24 centavos, hasta los $ 69,61, luego de una seguidilla de sesiones con incrementos de entre nueve y diez centavos diarios.

Fuentes oficial señalaron a NA que el organismo finalizó la rueda con una posición compradora por U$S 72 millones.

Destacaron también que, sobre el cierre de la semana anterior, se vio una participación más activa de importadores.

La autoridad monetaria acumuló compras por US$ 1.016 millones para fortalecer sus reservas desde las nuevas normas de acceso al mercado de cambio, puestas en marcha a finales de mayo.

Según estimaciones de operadores, el volumen negociado en el segmento de contado se ubicó este martes en u$s 212,207 millones.

En ese escenario, evaluaron que hubo una mayor oferta, lo cual permitió el saldo positivo diario para el Banco Central.

Consideraron, en tanto, que el aumento del dólar mayorista, superior a lo observado en las últimas semanas, se debe a la ausencia de actividad en los cuatro días anteriores y a un cambio en la estrategia de regulación oficial, en relación a convalidar una mayor devaluación del peso.