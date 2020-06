La nueva denuncia de Cristina Kirchner Nacionales 17 de junio de 2020 Redacción Por De acuerdo con la presentación, en 2016 se reunieron dos ex agentes que fueron acusados por tareas ilegales de espionaje con Fernando Andreis, por entonces secretario general de la Presidencia.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció ayer que en 2016 tuvo lugar en la Casa Rosada una reunión de dos ex agentes acusados de tareas ilegales de espionaje en su contra con el ex secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis.

Según la presentación de la titular del Senado, ese encuentro tuvo lugar el 21 de enero de 2016 en la Casa de Gobierno y se suma a otras doce reuniones que se realizaron entre mediados de 2018 y enero de 2019.

Así lo informó el abogado Carlos Beraldi en un escrito presentado ayer ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien investiga supuestas tareas de espionaje ilegal de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La Vicepresidente denuncia ahora que de esta nueva reunión participó De Andreis, quien fue secretario general de Presidencia y hombre cercano al ex mandatario Mauricio Macri.

Según la presentación de Beraldi, también participaron del encuentro Javier Bustos y Jonatan Nievas, ambos supuestos ex agentes de inteligencia y "habría" estado Rodrigo Simón, un comisionado de la Policía de la Ciudad que estuvo detenido en 2010 en un operativo de drogas.

El abogado de Cristina Kirchner le pidió al juez Villena constatar la información aportada para avanzar en la investigación que la tiene como querellante.

"Respetuosamente solicito que se arbitren todas las diligencias que resulten necesarias para constatar la información proporcionada", pidió Beraldi.