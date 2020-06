Deuda: prorrogan los plazos hasta el viernes Nacionales 17 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El gobierno prorrogó la vigencia de acuerdos de confidencialidad con los acreedores al menos hasta el viernes próximo, en un intento contra reloj por arribar a un acuerdo en la reestructuración de deuda por unos 66.000 millones de dólares, indicaron fuentes cercanas a la negociación.

El viernes próximo vence la última extensión del proceso de canje de bonos bajo legislación extranjera, y aún persisten diferencias con los grandes fondos de inversión.

El Ministerio de Economía y los bonistas renovaron esa prórroga bajo la promesa oficial de presentar una nueva propuesta a los bonistas, antes del vencimiento de ese plazo, el 19 de junio próximo.

El acuerdo refleja la intención del gobierno y de los acreedores de más peso de llegar a un entendimiento que permita limar las diferencias que quedan en fijar el valor de los títulos que entrarán en el canje.

En medios financieros locales trascendió que la diferencia que los separa del acuerdo se mantiene entre la propuesta del gobierno, que alcanzaría a U$S 49,90 por cada 100 de valor presente neto, mientras que los grandes inversores pretenden entre U$S 53 y 55.

Las negociaciones continúan en medio de un nuevo apoyo a la Argentina de Kristalina Georgieva, la directora ejecutiva del FMI, quien ayer volvió a presionar por un acuerdo con la condición de que el pago de la deuda sea sustentable y no condicionar el crecimiento económico, posición acordada con el gobierno.

Georgieva destacó que el presidente Alberto Fernández tiene la voluntad de "hacer lo correcto para el pueblo argentino" así como también para mejorar "el papel que puede jugar el país en la región y en el mundo".

Según informó la agencia Bloomberg, los grupos de acreedores Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group presentaron una nueva propuesta, que aún está lejos de lo que quiere pagar el gobierno.

Pidieron también un bono adicional vinculado al PBI de la Argentina, basado en cifras del FMI, en lugar de relacionarlo con la evolución de las exportaciones agropecuarias, como propone Economía.

Si bien se acercaron las posiciones, todavía quedan diferencias, por desacuerdos entre los grupos de acreedores, a los que se suma también los que existen entre los miembros de un mismo comité de bonistas, que dificultan las tratativas.



DEUDA PUBLICA

La Secretaría de Finanzas anunció ayer la puesta en marcha de licitaciones programadas de instrumentos de deuda pública con el propósito de "restaurar la estabilidad macroeconómica".

En un comunicado, informó la realización de tres licitaciones para los días 7 de agosto, 25 de septiembre y 27 de noviembre por un monto total de 1.500 millones de dólares.