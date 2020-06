El Bayern, otra vez campeón

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El poderoso Bayern Munich se consagró ayer por octava vez campeón de la Bundesliga alemana al vencer como visitante a Werder Bremen por 1 a 0, y así conseguir una diferencia con el Borussia Dortumnd, su inmediato perseguidor, irremontable.

El conjunto de la capital alemana se impuso con un gol del terrible goleador polaco Robert Lewandowski, y de esa manera se consagró campeón a dos fechas del final del torneo.

Es que con el triunfo de ayer -duodécimo consecutivo- el poderoso equipo germano le sacó 10 puntos de diferencia al Dortmund, al que le restan tres partidos por disputar.

El partido, que se disputó sin público, se liquidó con el gol número 31 de la temporada de Lewandowkski y fue casi lapidario para las esperanzas del Werder Bremen, que está en la penúltima colocación.

Con este gol de Lewandowski y este nuevo título, Bayern Munich alcanzó el récord de Juventus, que desde 2012 a 2019 fue dueño exclusivo de la Serie A italiana.

Este récord fue solo alcanzado por Bayern Munich y Juventus, aunque paradójicamente el equipo alemán solo ganó la Liga de Campeones en 2013, mientras que "La Vecchia Signora" en ese tiempo de hegemonía, nunca la logró.



EL RESTO DE

LA JORNADA



El resto de la jornada 32 tuvo el triunfo del Borussia Monchengladbach sobre el Wolfsburgo por 3 a 0, con los goles de Jonas Hofmann, a los 10 y 30 minutos del primer tiempo, y Lars Stindl, a los 20 del complemento.

De esta manera el Monchengladbach se metió en zona de Liga de Campeones, y relegó al equipo de la empresa VW a la Europa League.

Unión Berlin derrotó por la mínima diferencia de 1 a 0 al Paderborn, que de esta manera descendió a la Segunda División, con un gol de Ben Zolinski, en contra de su valla, a los 27 del inicio.

A su vez, el Friburgo derrotó como local al Hertha Berlin por 2 a 1, con los goles de Vincenzo Grifo, a los 16, y Nils Petersen, a los 26, ambos en el complemento, mientras que Vedad Ibisevic, de penal, a los 21, de esa etapa, había puesto el empate transitorio.

La fecha continuará este miércoles con los partidos entre Frankfurt vs Schalke 04, Bayer Leverkusen vs Colonia, Borussia Dortmund vs Mainz 05, Augsburgo vs Hoffenheim, Leipzig vs Fortuna Dusseldorf.