Cocca se va del "Canalla" Deportes 17 de junio de 2020 Redacción Por ROSARIO CENTRAL

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Diego Cocca no renovará su contrato con Rosario Central, que vencía el 30 de junio próximo, debido a una diferencia deportiva con la dirigencia del "Canalla", que pretende reducir el presupuesto del plantel y promover la inclusión de juveniles, luego de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

"Diego Cocca finaliza su vínculo con el club y no continuará a cargo del plantel profesional de Rosario Central. Agradecemos a Diego y a todo su cuerpo técnico vuestra capacidad, profesionalismo y dedicación... ¡Éxitos!", tuiteó la cuenta oficial del club rosarino, cerca de las 14:00 de ayer.

A eso, el ahora ex entrenador respondió: "Gracias a toda la gente de Central por el apoyo y la confianza que me brindó en esta etapa.. Exitos!".

La comunicación formal fue realizada por Cristian Bragarnik, representante de Cocca, a los principales exponentes de la Comisión Directiva de Central, el presidente Rodolfo Di Pollina y el vice Ricardo Carloni, en una reunión virtual celebrada este martes por la mañana.

Cocca finalizaba su vínculo el próximo 30 de junio y la intención de ambas partes era renovarlo, a partir del buen rendimiento deportivo: empezó la temporada complicado con la permanencia en Superliga, pero encarriló su rumbo y hasta la cancelación de la Copa, estaba a 12 puntos de quien descendía en los promedios y dividía por su misma cantidad de partidos, Patronato de Paraná.

En el horizonte, según los rumores que circulan desde hace semanas, estaría Cristian "Kily" González, quien estaba a cargo de la Reserva, equipo al que llegaría Mauro Cetto y José Di Leo.