Barcelona ganó y se escapó en la cima

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El argentino Lionel Messi alcanzó ayer el gol número 699 en su carrera profesional, en el triunfo del Barcelona sobre el Leganés por 2 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 29 de la Liga de España.

Con este nuevo triunfo el conjunto "culé" se afianza como líder de la Liga, con cinco puntos de diferencia con respecto a su inmediato perseguidor, Real Madrid, que debe jugar el jueves ante el Valencia en el Santiago Bernabeu.

Barcelona empezó a ganar con el gol del juvenil Ansu Fati, a los 42 minutos del primer tiempo, y en el complemento Messi, a los 24 de penal, amplió las diferencias en el Camp Nou.

Este fue el tercer triunfo de Barcelona consecutivo en la liga española y de esta manera puede seguir siendo el líder, aunque esta vez el entrenador Quique Setién modificó medio equipo titular con respecto a la goleada de la fecha anterior frente a Mallorca.

Este fue el regreso de Messi al Camp Nou luego del parate que tuvo La Liga por la pandemia de coronavirus, y jugó todo el partido, pese a que se le vienen varios cotejos en pocos días para completar el torneo.

El esperado debut del juvenil argentino Luka Romero en el Mallorca deberá esperar, dado que si bien fue al banco de suplentes no ingresó en la derrota frente al Villarreal por 1 a 0, que se impuso con gol del colombiano Carlos Bacca, a los 16 del inicio.

En ese sentido, el entrenador del Mallorca -equipo que está en zona de descenso- Vicente Moreno señaló: "Por como estaba el partido, no era el momento para Luka. Hay que dejar tranquilo al chico, es un niño de 15 años que será el jugador más joven en la historia de la Ligar en debutar, tenemos que ser cuidadosos. Y si tiene que llegar el momento, será porque lo merece y porque tiene que entrar, no por una pose".

En el otro partido disputado ayer, Getafe igualó con Espanyol sin goles, pero no obstante continúa -por ahora- en la zona de Liga de Campeones.

La fecha 29 de la Liga española continuará hoy con los encuentros entre Eibar ante Athletic Bilbao, Valladolid con Celta de Vigo y Osasuna frente a Atletico Madrid.

El jueves se cerrará con los duelos entre Alaves y Real Sociedad y Real Madrid recibiendo al Valencia.