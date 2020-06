Calendario de pagos Suplemento Jubilados 17 de junio de 2020 Redacción Por DE JUNIO

La ANSeS informó que las sucursales bancarias habilitadas atenderán únicamente por ventanilla y sin turno previo a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones para el cobro de los haberes de junio junto al medio aguinaldo.

Además, la ANSeS recuerda que el trámite de Supervivencia / Fe de Vida para los jubilados y pensionados se encuentra suspendido hasta el 30 de junio. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevarlo a cabo.

En tanto, la ANSeS ya comenzó con el pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de junio.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 6, cobran a partir del 17 de junio; en 7, del 18; en 8, del 19; y en 9 del 22 de junio.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 23 de junio; en 2 y 3, del 24; en 4 y 5, del 25; en 6 y 7, del 26; y en 8 y 9, del 29 de junio.



PASIVOS

PROVINCIALES

La Provincia dio a conocer el cronograma de pagos del Medio Aguinaldo (SAC). Se abonará de la siguiente manera:

* Jueves 25 de junio: pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 18.000; * Viernes 26 de junio: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 18.000 y hasta $ 35.000; * Lunes 29 de junio: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 35.000.