Dybala quiere su décimo título en la Juventus

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El delantero argentino Paulo Dybala buscará hoy obtener su décimo título en cuatro temporadas con Juventus, cuando sea titular en la final única de la Copa Italia frente a Nápoli, en un encuentro a puertas cerradas en el estadio "Olímpico" de Roma.

El partido se celebrará a partir de las 16:00 (hora argentina), con televisación de DirecTV y RAI Sport para nuestro país, y Dybala saldrá en el once inicial del conjunto dirigido por Maurizio Sarri.

El partido, al igual que las semifinales, no tendrá alargue en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, luego que la Junta Directiva del fútbol italiano resolvió quitarlo para resguardar el físico de los futbolistas, luego del receso de tres meses.

El cordobés de 26 años ya obtuvo tres veces la Copa Italia con el conjunto de Turín (2016, 2017 y 2018), además de festejar cuatro Ligas (2016-2019) y una Supercopa (2019).

Juventus venció con comodidad al Udinese y a la Roma, en los octavos y cuartos de final respectivamente, mientras que el sábado pasado cerraron con algo de dificultad la serie ante Milán.

El 1-1 logrado en el encuentro de ida en el "San Siro", con un penal convertido por el portugués Cristiano Ronaldo, fue el que le permitió el pase a la final tras el 0-0 de la vuelta, el viernes pasado.

El que volverá a estar fuera de disponibilidad será el otro argentino del plantel de Juventus, el delantero Gonzalo Higuain, considerado un "traidor" por la afición del Nápoli tras decidir pasar al club del Norte y que hace diez días sufrió una contractura en el muslo de la pierna derecha que no le permitió entrenarse con normalidad.

Por otro lado, el Nápoli ha tenido una temporada irregular, con un inicio interesante incluso en Liga de Campeones, que se fue desinflando con el correr de los partidos y provocó la salida de Carlo Ancelotti.