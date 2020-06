Perotti, en el acto por el 182º aniversario del fallecimiento de Estanislao López Locales 16 de junio de 2020 Redacción Por El primer mandatario provincial participó de la celebración en el convento San Francisco de la ciudad capital.

FOTO PRENSA SENADO SANTA FE AUTORIDADES. El gobernador Perotti, junto a Alejandra Rodenas e Iván José María Cullen, encabezó el homenaje al prócer santafesino.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó del acto por el 182º Aniversario del fallecimiento del Brigadier Gral. Estanislao López, en el convento de San Francisco, en la ciudad capital de Santa Fe. En ese contexto, el primer mandatario santafesino destacó la figura del prócer y contextualizó la particular actualidad por la que atraviesa la provincia y la nación en medio de la pandemia. “Esta actualidad que atravesamos, nos muestra que depende de cada uno de nosotros y de nuestra conducta marcar dichas diferencias. Por eso confío en los santafesinos y las santafesinas, que podemos hacer bien las cosas. Una de esas es recordar hoy al patriarca de la federación, a Estanislao López, rindiéndole un homenaje simple y sencillo”, refirió.

“Sé que cada uno de los santafesinos y las santafesinas desde sus casas recuerda la figura de Estanislao López – continuó Perotti - cuidándose bien y de la mejor manera, y esa es una de las cosas que les quiero agradecer y a la vez pedirles que continuemos atentos y no nos descuidemos. Esto es fruto del esfuerzo que hicimos en conjunto, en sus casas, en sus trabajos, cuidándonos desde el inicio. A todos ellos el agradecimiento por su compromiso y cuidemos esto que hemos hecho todos las y los santafesinos”.

Durante la celebración estuvo acompañado por la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; la ministra de Infraestructura, Silvina Frana; el Guardián del Convento San Francisco, Fray Sergio Carvallo; Alejandro Damianovich en representación de los Miembros de Número de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe y familiares del Brigadier Gral. Don Estanislao López.

Por su parte, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, recordó al brigadier diciendo que “fue aquí donde el brigadier aprendió a leer y escribir, donde transcurrió su infancia, donde todo se inicia y donde yacen sus restos. A mi me conmueve mucho este día, porque estamos en presencia claramente del hombre político que luchó, que puso su cuerpo, su inteligencia de lo que hoy gozamos los santafesinos y santanfesinas. Vaya nuestro homenaje a un hombre de la guerra, de la paz, y a un hombre de las instituciones”.

Asimismo, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, destacó que “este tipo de acontecimientos es una forma de iluminar nuevas realidades. El Brigadier marcó el destino de nuestra provincia y fue protagonista de la historia nacional con una mirada de país federal. Hoy estamos en un momento muy particular, donde esas miradas inspiradoras nos tienen que ayudar a tomar las mejores decisiones para que los rumbos cambien y para poder devolverle a nuestra gente un sistema igualitario que claramente en nuestro país no va a poder ser si no partimos de un esquema federal”.



CULLEN, EL DESCENDIENTE

A continuación, Iván José María Cullen, descendiente del Brigadier expresó: “El Brigadier buscó siempre la autonomía de las provincias y construir un país federal que se concretó después de ciertos pactos preexistentes que derivaron en la firma de la Constitución en 1853, hecho que tuvo lugar aquí en Santa Fe, donde estaba el Cabildo. Nuestra provincia fue parte del nacimiento de la Constitución que es representativa, republicana y federal”.

Seguidamente, el presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos, Alejandro Damianovich, resaltó “la dimensión nacional del Brigadier, como uno de los grandes protagonistas de la historia argentina, destacando y reivindicando el rol de la provincia en la gesta de la organización nacional”.

Por último, el guardián del Convento San Francisco, Fray Sergio Carballo, reconoció que “la memoria del Brigadier Estanislao López nos hace bien porque demuestra que puso su corazón, su mente y su cuerpo, para que nuestra patria sea más igualitaria para todos y para todas”.