Una mujer falleció por coronavirus en Rosario

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó anoche el cuarto deceso por Covid-19: se trata de una paciente femenina de 88 años con residencia en la ciudad de Rosario. Su diagnóstico fue realizado el 20 de mayo, momento en el cual se establece la internación en un sanatorio privado, en el área de terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.

El deceso se produjo luego del corte diario que se realiza para el informe provincial de la situación de casos, es por ello que desde el Ministerio de Salud se definió realizar el comunicado complementario manteniendo el compromiso de informar veraz y oportunamente.

La víctima fatal, que vivía en la zona norte de Rosario, era familiar directa del viajante que hace unas semanas se trasladó a Buenos Aires, contrajo el virus y generó una seguidilla de contagios entre sus contactos más estrechos, según indicó anoche el diario La Capital.

La mujer se convirtió en la segunda víctima fatal en Rosario, luego de que el pasado 1º de abril falleciera en la ciudad el cónsul general de Chile en Rosario, Fernando Labra Hidalgo, quien se encontraba internado desde hacía varios días en estado de aislamiento tras contraer la enfermedad. Luego se registró el fallecimiento de Clemente Pérez, de 63 años, en esta ciudad de Rafaela mientras que el tercer caso había sido un hombre, de 63 años, radicado en Villa Constitución.

Antes de confirmarse la muerte de la mujer, el Ministerio de Salud de Santa Fe no había reportado nuevos contagios en el territorio, con lo cual el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha se mantiene en 285. De esos casos, 276 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 9 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco). En tanto, hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia (uno en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución), mientras que un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, en asistencia respiratoria mecánica, y otro paciente se encuentra internado en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable, y de los casos atendidos y estudiados en la provincia hay un total de 237 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 11.259 notificaciones de las cuales 10.831 fueron descartadas y 143 continúan en estudio.



EN RAFAELA

Nuestra ciudad acumula 55 días consecutivos sin nuevos infectados, recordando que el último se registró el pasado 21 de abril. Hasta este lunes, el Departamento Castellanos suma 22 casos positivos de COVID-19 (21 corresponden a nuestra ciudad y el restante a la localidad de María Juana), mientras que el Departamento La Capital registra 37 (27 corresponden a la ciudad de Santa Fe, donde suma 67 días sin nuevos infectados), en tanto que en el Departamento Rosario se han detectado 126 contagios (115 en la ciudad de Rosario) entre los sectores más afectados de la provincia. No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que siguen existiendo 7 en estudio en Rafaela). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía. Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos. En relación a las caminatas recientemente permitidas, hágalo respetando las recomendaciones dadas: use barbijo o tapaboca; conserve la distancia interpersonal de dos metros, no se aleje más de 500 metros de su domicilio y respete los horarios establecidos por grupo etario. Lo estamos haciendo bien. Sigamos cuidándonos cada uno, que así nos cuidamos entre todos".



10 EXTRACCIONES DE PLASMA

Por su parte, la novedad de las últimas horas fue que a la fecha ya son 10 los pacientes recuperados de Covid-19 del territorio provincial que donaron voluntariamente su plasma sanguíneo. "Esas 10 unidades de plasma extraídas pueden ser utilizadas para tratar a 2 ó 3 pacientes convalecientes", dijo el director del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) de Santa Fe, Armando Perichon.

El uso del plasma en pacientes infectados sigue siendo la "esperanza del mientras tanto" para desarrollar tratamientos médicos sobre infectados y enfermos de Covid, hasta que se desarrolle una vacuna antiviral efectiva y estable contra el virus Sars-Cov-2. Desde el comienzo de la pandemia, se cambiaron las metodologías de colectar sangre en la provincia. Es decir, "se hicieron colectas externas por fuera de los lugares sanitarios; lugares que durante la pandemia estuvieron cerrados y sin circulación de personas. Esos lugares son asépticos", lo cual da seguridad al proceso de extracción de sangre, añadió Perichon. Desde el 20 de marzo se hicieron más de 25 colectas externas con unos 1.600 donantes en el territorio provincial. Se obtuvieron, con todo, más de 3.700 hemocomponentes.