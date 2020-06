Castro sobre Otta: la continuidad del DT en Atlético y lo futbolístico Deportes 16 de junio de 2020 Redacción Por El presidente de la Subcomisión de Fútbol de la "Crema" fue claro ante la consulta sobre la continuidad del entrenador y dijo que es prácticamente un hecho que seguirá en Alberdi. También dejó su opinión sobre la posibilidad de renovarle a alguno de los jugadores que se les termina contrato a fin de mes.

FOTO ARCHIVO CONTINUIDAD. / La idea de la dirigencia es que Otta siga como DT. Hubo una reunión y está todo avanzado para que esto ocurra.

Está todo bien encaminado, con pocos trámites por cumplir. La intención de la dirigencia de Atlético de Rafaela siempre fue que continúe como entrenador. Y la del cuerpo técnico que encabeza el cordobés de Río Tercero también. Es prácticamente un hecho que Walter Nicolás Otta continuará como DT de la “Crema”.

En la tarde de ayer hubo una reunión en la cual se avanzó bastante. Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Atlético estuvo reunido con el entrenador y el propio directivo le comentó a La Opinión: “Es prácticamente un hecho su continuidad”. En relación a lo tratado con Otta, el ‘Cabo’ apuntó: “Arreglamos la deuda que teníamos con el cuerpo técnico y ahora sólo faltan detalles para que se pueda confirmar que siguen al frente del primer equipo”.

A fin de mes se terminan los contratos de 16 futbolistas, muchos –su mayoría- traídos por Otta a comienzo de la temporada 2019/2020 de la Primera Nacional, certamen que aún le quedan 9 fechas y no se sabe cómo se definirán los ascensos.

Sobre la chance de que alguno de ellos pueda continuar en Alberdi, Castro fue claro: “De lo futbolístico aún no hablamos, ante tan incertidumbre, no podemos cometer el error de prometerle trabajo a nadie”.

Hay que recordar que semanas atrás, en este mismo medio, el propio Otta había manifestado su intención de seguir al frente de Atlético y que incluso estaba dispuesto a afrontar lo que venga con la idea que rondaba en la cabeza de los directivos: un equipo compuesto por jugadores del club.

“Nosotros no tendríamos problemas en asumir un compromiso así. Somos entrenadores y más allá de que uno quiere estar en los primeros puestos y armar equipos potentes, si tenemos que armar un equipo con todos pibes del club más algún refuerzo, no tan caro, no quiere decir que eso te impida pelear un torneo. Estamos dispuestos a trabajar y si es un trabajo, en una idea a largo plazo, para los entrenadores, es mejor”, indicaba Walter Otta.

De a poco, esperando confirmaciones oficiales desde AFA en relación a lo que sucederá con el torneo y la posibilidad de regresar a los entrenamientos, en Atlético se van reacomodando para lo que se venga.