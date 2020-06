Alumnos y docentes ya cuentan con "Educactiva" Locales 16 de junio de 2020 Redacción Por Con el objetivo de acompañar el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes, la propuesta se puede ver de lunes a viernes a las 11 y a las 17 horas (repetición) por el canal de la provincia.

El mes de junio se inició con el estreno del ciclo televisivo “Educactiva”. Desde el pasado lunes 1 de junio ya puede verse en el Canal de la Provincia, de lunes a viernes a las 11 AM y a las 17 PM (repetición). “Esta línea inédita es una posibilidad de construir mediaciones pedagógicas y culturales entre los materiales impresos, que de alguna manera orientan la tarea del aprendizaje en tiempos de pandemia y en la distancia, con los medios masivos de comunicación y con las actividades culturales al servicio de esa construcción”, afirmó la ministra de Educación, Adriana Cantero.

“Educactiva activa también la posibilidad de igualar oportunidades porque posibilita llegar a aquellos lugares donde la virtualidad no llega y donde la presencialidad, en tiempos de cuarentena, está suspendida”, enfatizó.

El programa televisivo es un proyecto que llevó adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los Ministerio de Educación, Gestión Pública y Cultura, como respuesta a los datos emergidos por el Gobernador Omar Perotti en el discurso del pasado 1º de Mayo donde enfatizó que más del 54% de los niños, niñas y adolescentes del territorio santafesino no posee conectividad a internet en sus hogares. Es decir, que sumado a la distribución de cuadernillos para los niveles inicial, primario y secundario, desde la televisión pública santafesina se incorpora una nueva herramienta para garantizar el acompañamiento pedagógico para todos los chicos y chicas santafesinas.

La propuesta de EDUCACTIVA es acompañar a los y las estudiantes de los diferentes niveles, a trabajar los contenidos propuestos en los Cuadernillos “Seguimos aprendiendo desde casa”, desde una perspectiva audiovisual, incorporando a las emisiones micros que comparten los contenidos propuestos incorporando nuevas formas para que los niños, niñas y adolescentes puedan abordarlos en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Relatos en primera persona, experiencias, propuestas de docentes de toda la provincia, juegos… diversos recursos pedagógicos, hacen de EDUCACTIVA una invitación a seguir aprendiendo.



SINOPSIS

Tres hermanos se las ingenian para armar un estudio de televisión en el galpón de su casa con el fin de divertirse en los días de cuarentena, para transmitir los contenidos que encuentran en los cuadernillos que el Ministerio de educación de la Provincia envió, y que su mamá retiró de la escuela. Los protagonistas recolectan elementos de la casa que utilizarán para decorar y personalizar el nivel educativo que representan. Piqui, la menor de la casa, es traviesa y muy curiosa. Le encanta pintar y es la encargada de transmitir a sus hermanos las actividades de nivel inicial. Alfredo, el del medio, ingenioso e inventor, será el encargado de enseñarle a sus hermanas lo que aprendió y sigue aprendiendo en la primaria. Camila, la mayor, arrastrada por sus hermanos, es la encargada de introducirlos en los temas de "adultos". Entre los tres nos invitan a abordar conceptos educativos con curiosidad, diversión y creatividad, desde casa.