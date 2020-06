Herramienta que vino a igualar oportunidades

Las dificultades en el proceso de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de los distintos niveles de educación, como consecuencia de la interrupción de la presencialidad por la pandemia, impulsaron la creación de diferentes herramientas por parte del gobierno provincial a través de sus ministerios. La Directora provincial de programas Socioculturales, Mariana Escobar, señaló que “Educactiva es un programa de televisión, es decir son micros televisivos que están guionados con los cuadernillos que el Ministerio de Educación a distribuido a toda la provincia, más de 750.000 cuadernillos de los tres niveles educativos fueron repartidos a todos los niños, niñas y adolescentes para acompañar estas clases a distancia”. “Se pueden ver a través del canal de la provincia, además está en las redes del Ministerio de Educación, y en Youtube tenemos un canal que se llama Educactiva y ahí se van cargando todos los capítulos. Estamos la verdad que muy contentos porque además se están distribuyendo micros de cada unidad para que los puedan compartir por whatsapp”, precisó.



EL 54% SIN CONECTIVIDAD

Educactiva activa también la posibilidad de igualar oportunidades porque posibilita llegar a aquellos lugares donde la virtualidad no llega y donde la presencialidad, -en tiempos de cuarentena- está suspendida. Escobar explicó, que este programa tiene la raíz en que “más del 54 % de nuestros hogares en la provincia no tiene conectividad a internet o la tienen de manera insuficiente. Es una problemática que el gobernador tomó y fue uno de los anuncios en la Asamblea Legislativa del 1° de Mayo realizó; es una política pública que se está llevando adelante para que esta realidad cambie y poder lograr una provincia conectada”. Concretamente, los cuadernillos y los micros televisivos, son una de las herramientas que utiliza el Ministerio de Educación para llegar a todos los alumnos y alumnas santafesinos, ante la insuficiente conectividad que tienen algunas regiones de la provincia. La funcionaria subrayó que “el cuadernillo es una gran política inclusiva ya que la tienen todos los niños, niñas y adolescentes en sus hogares y este programa televisivo que es una herramienta maravillosa que se suma para acercar las brechas y que no haya diferencias”.