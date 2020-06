Presentaron Ley de ESI en la Legislatura santafesina Locales 16 de junio de 2020 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

(Desde Santa Fe). La diputada provincial del bloque Somos Vida, Betina Florito, con el acompañamiento de su compañera, Amalia Granata, presentaron, días pasados, un proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI). El objetivo de la iniciativa es establecer la enseñanza de la ESI en todos los niveles obligatorios y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada, dependientes del Gobierno de Provincia de Santa Fe.

El Estado deberá garantizar el derecho a la información objetiva, clara y precisa para el ejercicio de una sexualidad integral responsable y con formación en valores. Los contenidos curriculares obligatorios mínimos, graduales y transversales serán elaborados por una comisión interdisciplinaria e inter orgánica, incorporando como contenidos los resultados consensuados a partir del diálogo entre los distintos sectores. Entiéndase por sectores a los educandos, su grupo familiar, la institución educativa, organizaciones no gubernamentales abocadas a niñez y adolescencia, organismos del Estado abocados a niñez y adolescencia y la comunidad en general.

Al respecto, Florito señaló: “Sabemos la importancia de la ESI pero queremos una educación en valores, que respete la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes y su libertad de pensamiento y creencia, sin imponer ideologías. Defendemos una educación fundada en la afectividad, en el respeto a sí mismo y a los demás, que brinde las herramientas para la prevención de abusos y embarazos no deseados.

Desde el espacio SOMOS VIDA estamos convencidos que la mejor manera de lograrlo es entendiendo que todos somos parte del proceso de aprendizaje y que las familias no deben ser excluidas porque son un pilar fundamental para la vida de los educando”, señaló la legisladora. Más adelante, la diputada explicó que, a diferencia de los otros proyectos presentados sobre la temática, “nuestra propuesta le da participación a la familia, proponiendo de talleres de formación para que, quienes tengan a cargo el cuidado del niño, posean herramientas para abordar el tema en casa. Además podrán hacer denuncias si advierten algún tipo de abuso dentro de las instituciones educativas o si consideran que en las mismas se están impartiendo contenidos no apropiados para la edad del niño”, finalizó.