¿Es que acaso Dios ha muerto? Carta de Lectores 16 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"Todos los días viendo la realidad que estamos viviendo con esta “pandemia mundial”, me hago muchas preguntas, acaso DIOS ha muerto? Hay cosas que por más que se analice no se puede entender, como puede ser que se hayan habilitado a supermercados, ferretería, bancos, y se cerraron las iglesias y se nos prohibió a los católicos y evangélicos ir a los templos a rezar, se prohibieron las misas, la imposibilidad de recibir la sagrada eucaristía a los que somos practicantes, y la que la jerarquía eclesiástica no haya alzado su voz, y haya solicitado como solicitaron por ejemplo los bancos, que se la considere como una actividad esencial las prácticas religiosas, acaso para los creyentes no es esencial recibir el cuerpo consagrado, nos privaron de una cuaresma y una pascua como fue por siglos, hasta eso nos quitaron, o sea volvimos a matar y crucificar a JESUS, solo algunas excepciones, con sacerdotes que comprometidos con su fe, pusieron a disposición por medios electrónicos, el rezo de la misa, la verdad somos muy tibios, nos callamos y aceptamos todas las cosas como verdades rebeladas. Empezaron a llenar los programas de televisión con infectólogos, médicos de distintas especialidades, 24 horas al día hablando de lo mismo, difundiendo noticias terribles, contando minuto a minuto los muertos, mostrando cajones de muertos, atemorizando a la gente de tal manera, que les paralizaron su capacidad de razonamiento, pero yo me pregunto porque he leído y estudiado mucho, y me puse a investigar las grandes pandemias de la historia, se considera la más grave de la historia, fue la viruela muriendo 300 millones en el siglo XX, con el sarampión murieron 200 millones de personas, la llamada peste española en año 1918, murieron en un año entre 40 y 100 millones de personas, el sida mató unos 25 millones de personas hasta la actualidad, y ahora con la pandemia del Covid 19 hasta la fecha lleva a nivel mundial 387.298, en Argentina 632 muertos, hay cosas que no entiendo, el año pasado en Argentina murieron según datos oficiales 57.000 personas de enfermedades respiratorias, alguna vez escucharon en los medios, que se hablara todos los días y se contabilizaran diariamente los muertos, toda muerte es una tragedia y debemos lamentarnos, pero acaso en pandemias anteriores se pararon los países?, se cerraron los comercios?, nos obligaron a encerrarnos y andar con barbijos todo el día?; la verdad no entiendo lo que se busca con esto que se está llevando a cabo con esta pandemia. Según declaraciones del Dr. Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: “Los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales” y señaló “la importancia de enfocar los esfuerzos en los lugares donde se trasmite el virus” “las medidas son válidas por la emergencia, pero deben estar limitadas en el tiempo”, a lo que agregó”; “Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo”, coincido absolutamente con el Dr. Lorenzetti. Me preocupa infinitamente, la cantidad de gente que va a perder sus empleos y va a caer en la pobreza, más de los que ya hay, me causó gran dolor ver gente el otro día en el conurbano bonaerense, gritando frente a las cámaras, que antes hacían changas y buscaban comida que recogían de los residuos de los restaurantes, y que como ahora no trabajan esos restaurantes, ya ni esos restos de comida pueden buscar; creo que el futuro es muy preocupante y triste. Pero como dijo un gran profesor en una charla que escuché los otros días, es que para él lo más grave es y coincido absolutamente con lo que expresó que: “En el origen de los pueblos siempre hay una fe fundante, si se pierde esa fe fundante, comienza la desconstrucción del poder nacional, si hay trascendencia hay DIOS, sino hay trascendencia hay relativismo, si hay relativismo, lo lógico es vivir el hoy, el edonismo, la vida fácil y sin valores morales”. Creo que a nivel mundial buscan matar a DIOS nuevamente, pero eso no va a ocurrir, porque DIOS siempre ha triunfado sobre el demonio y ha vencido a la muerte, y los que hayan por acción u omisión, callado por obligación, tendrán que rendir cuentas frente a eses DIOS misericordioso que todo lo ve, y todo lo oye, respondo al título de esta nota “DIOS NO HA MUERTO, Y VENDRA HACER JUSTICIA PARA TODOS ”.



SUSANA BEATRIZ RIBERI

DNI 11.011.451