La App "Acceso Rafaela" ya está en pleno funcionamiento Locales 16 de junio de 2020 Redacción Por Así lo afirmó la secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana Amalia Galantti, quien además aseguró que se transformará en una herramienta útil no solo ahora por la pandemia sino para otras cuestiones.

Ya está en funcionamiento la aplicación para celulares “Rafaela Acceso”, una herramienta más para la prevención de la transmisión del COVID-19. Este dispositivo permite detectar y localizar a personas que manifiesten síntomas de coronavirus y que hayan ingresado o egresado de nuestra ciudad.

La secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, Amalia Galantti, señaló que “es una aplicación que nos ayuda y sobre todo agiliza mucho el trabajo en los puestos de control y a la vez permite recopilar información muy importante y valiosa que ojalá no tengamos que usarla para ningún caso positivo, pero en realidad la información que aporta es muy importante, ya que después no puede servir para tomar decisiones en distintas políticas públicas que lleva adelante el municipio, no sólo en el marco de la pandemia”.

“Hoy lo significativo es que esta aplicación tiene vinculación tanto con la aplicación Cuidar de la Nación, como con Coronavirus Santa Fe, y simplemente lo que se le pide al usuario es que registre sus datos personales y su salida o ingreso a la ciudad de Rafaela, el motivo y el vehículo en el que se desplaza” precisó.

Además indicó que “luego hay algunas particularidades, para quién sale debe registrar la salida y después se registrará cuando vuelva a nuestra ciudad y para quién viene de otra localidad y tiene que realizar algún tipo de actividad aquí en Rafaela, también está la posibilidad de ingresar a eventos dentro de la ciudad; por ejemplo una persona que viene a una empresa y que a lo mejor se queda dos o tres días, en ese caso un evento será el ingreso al hotel, otro podrá ser el ingreso a la fábrica o empresa. Esto también nos permite después si tuviéramos que hacer un estudio o un análisis de algún nexo epidemiológico, brindarnos toda la información“, explicó Galantti.

La funcionaria resaltó la responsabilidad individual a la hora de ser honestos y compartir la información: “nosotros con la aplicación si bien tiene el acceso a la ubicación del teléfono, no tengo un centro de monitoreo para eso, cómo está el centro de monitoreo de prevención en seguridad que esté mirando cómo es el movimiento en tiempo real de las personas; no estamos haciendo eso, simplemente se recopila la información, y fundamentalmente en los puestos de acceso agiliza”.

Finalmente Galantti afirmó que “ hoy nos podemos encontrar con personas que están transitando con el permiso de la nación, con el permiso o declaración jurada provincial, con alguna documentación personal.; es mucha documentación sumado a la toma de datos de manera manual en las planillas que hay que estar analizando y además tomar la temperatura. Esto genera muchas colas y muchas demoras en rutas, con lo cual hay que pensando en términos de seguridad vial, porque una cola de kilómetros en una ruta nacional como la 34 con el movimiento que tiene o así mismo en la 70 que son los cuatro puestos donde estamos nosotros ubicados, generan un riesgo. Por eso necesitamos agilizar, y la Universidad Nacional de Rafaela nos dio una respuesta muy rápida con esta App”.