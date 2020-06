Corral: "Los santafesinos tenemos que estar todos unidos diciendo No a la expropiación" Locales 16 de junio de 2020 Redacción Por El referente de Juntos por el Cambio en Santa Fe abogó para que “el gobierno provincial, los legisladores nacionales, las diferentes expresiones políticas, las organizaciones sociales y la propia ciudadanía, trabajemos unidos para encontrar al problema de Vicentin otra solución que no sea una intervención autoritaria del Gobierno nacional”. Durante un encuentro que compartió vía Zoom y del que participaron entre otros el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, y el ex periodista y dirigente radical Luis Otero, José Corral alertó que “el kirchnerismo viene por el campo”.

FOTO PRENSA SEMBRAR DIALOGOS. El periodista Luis Otero coordinó la charla virtual con José Corral, Mario Negri y Dionisio Scarpin entre otros.

El dirigente radical y referente de Juntos por el Cambio en la provincia, José Corral, alertó este viernes que “el kirchnerismo viene por el campo”, y señaló que en el oficialismo “hay un prejuicio y una desconfianza” respecto del sector. Por eso, propuso que “los santafesinos tenemos que estar todos unidos diciendo NO a la expropiación. La defensa de la producción de la provincia, la defensa de la agroindustria y de toda su potencialidad en el desarrollo de la bioeconomía, es una causa que debe ir más allá de los partidos y tiene que encontrarnos al gobierno provincial, con el gobernador Perotti a la cabeza, los legisladores nacionales por Santa Fe, las diferentes expresiones políticas, las organizaciones y la propia ciudadanía, unidos y trabajando para encontrar al problema de Vicentin otra solución que no sea una intervención autoritaria del Gobierno nacional”.

José Corral realizó estas afirmaciones este viernes por la tarde, durante un encuentro vía Zoom que organizó el dirigente radical y experiodista Luis Otero, y que tuvo como participantes al intendente de Avellaneda -ciudad natal de la firma Vicentín-, Dionisio Scarpín; el presidente del interbloque de legisladores de la UCR, Mario Negri; el exvicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, y el constitucionalista Daniel Sabsay.



ESCENARIO

Tras recordar la crisis del campo de 2008 por la 125, y el aumento de las retenciones que ordenó Alberto Fernández apenas asumió en 2019, el dirigente radical apuntó que “el kirchnerismo, como todos los populismos, necesita cajas para repartir. Ya lo hicieron en el pasado, con las reservas de petróleo y gas, con las cajas de pensiones, con las reservas internacionales del Banco Central, y como el país está en crisis y no hay muchas cajas en las que buscar recursos, ahora van por el campo. Pero el campo es todo lo contrario: es una máquina de producir”, sentenció.

En esa línea, remarcó que “la riqueza no está estoqueada para ir y tomarla, sino que se produce todos los días, y la produce una sofisticada cadena productiva que si no tiene estímulos razonables para trabajar e invertir todos los días, no lo va a hacer. Por lo tanto, además de un error político y de una grave falla ideológica, esta intención de expropiar es un grave error económico porque va a provocar desinversión, desaliento, y por lo tanto, que los rendimientos que el campo venía produciendo queden como glorias del pasado”. Y fue allí cuando aseguró que con ese escenario, “va a caer la producción, lo que hará caer las divisas que entran al país; van a caer las posibilidades de empleo y por falta de producción van a crecer los precios. Por lo tanto, esa supuesta defensa de la mesa de los argentinos y de la soberanía alimentaria termina transformándose en lo contrario: un proceso inflacionario y de empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos”, anticipó.



SECTOR CLAVE

La agroindustria argentina es un complejo productivo “que compite en la liga mundial de producción de alimentos”, recordó José Corral, y aportó datos para graficar cómo viene creciendo el sector “y cómo logró su máximo esplendor durante el gobierno de Mauricio Macri. A pesar de las dificultades económicas, a pesar del clima, a pesar incluso del contexto internacional, en la campaña 2018-2019 la cosecha alcanzó prácticamente los 250 millones de toneladas, que es un récord histórico y que quintuplica lo que la Argentina producía en los años 80. Y en el año 2019 se exportaron 850 mil toneladas de carne vacuna, también récord para los últimos 50 años”.

Pero además de esos número, enfatizó que “hay avances en la biotecnología con desarrollos como el trigo resistente a la sequía, otros cultivos con posibilidades de producción de enzimas, entre otros avances en el campo de la ciencia y tecnología aplicada al agro no solo para alimentos, sino también para medicamentos y hasta para la producción de energía. No hablamos solamente de cultivos o ganadería, sino de un complejo campo de desarrollo que se llama bioeconomía. En síntesis, el Kirchnerismo quiere echar mano a un sector de la economía que es pujante y que funciona bien, y que necesita estímulos para seguir creciendo, no que venga el Estado a apropiárselo”, finalizó.



EL ESTADO DE DERECHO, EN RIESGO

A su turno, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, señaló que “Vicentin es nuestra empresa. La gente en nuestra ciudad la siente como propia”, y recordó que “en Avellaneda y Reconquista, Vicentin ha hecho inversiones que otra empresa que no sea de capitales locales no las hubiera hecho. Acá no hay ventajas competitivas para la industria. La única ventaja es el recurso humano.

En otro tramo, apuntó que “hoy se discute la sinergia que este tipo de empresas genera en el interior del país. Uno piensa en Sunchales, Arroyito, un montón de lugares donde ese recurso humano, esa capacidad empresarial local, es la que saca adelante a los territorios. Eso es lo que estamos discutiendo y desde donde nos paramos, y lo que ha manifestado el pueblo”.

Por su parte, Daniel Sabsay resaltó que “esto va más allá del tema Vicentin como modelo empresario: acá se juega el Estado de Derecho. Si esto pasa, está temblando la República, porque se ha violado el principio de libertad de poderes, porque el poder legislativo está siendo arrasado por una manía decretista que no para, porque se ha intervenido desde el Ejecutivo al Poder Judicial; porque hay otras iniciativas que van en el mismo sentido, que inclusive se combinan con aventuras de tipo penal como la creación de comisiones investigadoras, de tan malas memorias. Me duele el futuro de mi república, me duele que tras haberle dedicado mi vida al derecho constitucional, hoy lo veo zamarreado como pocas veces en la historia desde 1983”, destacó.