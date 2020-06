Artistas santafesinos siguen ofreciendo propuestas de calidad a través del ciclo Información General 16 de junio de 2020 Redacción Por Espectadores de todo el país disfrutaron de las expresiones artísticas que el Ministerio de Cultura puso en pantalla desde las ciudades de Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto bajo el protocolo Covid-19.

Entre el jueves 11 y el domingo 14 de junio, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe ofreció diversos shows en vivo sin público presencial en escenarios, a través del ciclo La Seguimos en Vivo. A las propuestas que se venían dando de teatro y música, a partir de este fin de semana se sumó la danza, propuesta que fue muy festejada por un amplio sector de la comunidad.

El ciclo fue creado a partir del aislamiento social causado por la pandemia de Covid-19, como forma de que artistas santafesinos puedan usar el esquema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede -si así lo desea- adquirir tickets y así colaborar con cada uno de ellos.



Música: Mezcla de estilos en el norte santafesino

Las propuestas artísticas comenzaron el jueves 11 minutos después de las 21, con el potente show que desde La Casa del Bicentenario de Reconquista ofreció la banda M.A.S. (Mucha Actitud Superior).

La agrupación brindó un impecable concierto en el cual repasaron temas de sus tres discos, pasando por los estilos rock, reggae, ska, punk y fusión.

Durante poco más de una hora, el power trío conformado por Cristian Serrichio en guitarra y voz, Luis Martínez en bajo y Sebastián Ayala en batería y coros (más Ricardo Cenoz en mini acordeón, como invitado especial) deleitaron a un ecléctico público que disfrutó a través de soportes digitales el show que desde la ciudad conocida como la perla del norte ofrecieron para todo el mundo, en el cual tocaron los temas “Quiero más”; “Es Negocio”; “Bien”; “Miel”; “El timón al capitán”; “Fe is book”; “Cuando se me canta”; “La idea”; “El Gordo Feroz” y “Elmelnieldeleldelvfilcurete”.



Folclore en el sur

A las 22, desde el Centro Cultural Provincial Ideal de Venado Tuerto, el trío folclórico venadense de música instrumental Proyecto Sauzal brindó un impecable concierto en el cual se destacaron temas del cancionero folclórico popular como “María Va”, “La Vieja”, “Viva Jujuy”, “Chiquilín de Bachín” y dos exquisitas versiones para el final: “Fragilidad” (de Sting) y “Libertango”, de Astor Piazzolla.

El trío conformado por Miguel Lerotich en armónica, Ángel Castelli en guitarra y Miguel Brandoni en percusión no paró de recibir mensajes de felicitaciones y aliento en las redes por el espectáculo ofrecido desde el sur santafesino.



Tango en el Oeste

El ciclo siguió el viernes 12 a las 19, cuando desde el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de la ciudad de Rafaela, la orquesta municipal de tango de esa ciudad brindó una magnífica presentación.

Compuesta por Germán Domenichini y Emanuel Onisimchuk en bandoneones; Jonatan Santillán y Melania Yossen en violines; María Jimena Algañaraz en viola; Betina Scalenghe en cello; Marcelo Actis en contrabajo, y Claudio Duverne en piano, dirección y arreglos, la orquesta que ya tiene casi 15 años de existencia, la orquesta brindó un aceitado show en que sonaron temas como “A Buen Puerto”, “Verano Porteño”, “Oblivio” y una selección de temas del gran Mariano Mores. Además, hubo invitados especiales: Macarena Vera puso su voz a los temas “Nostalgias” y “Como dos extraños” y Germán Ochat hizo lo propio con “Temblando” y “Malena”.



Nuevos ritmos en la capital

A las 21, desde el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe, se ofreció el show de Venenoso Flow y Botijas Crew.

Con el estilo callejero de letras de barrio y recorriendo distintos estilos musicales que van del rap a la cumbia, pasando por el el dancehall y el raggamuffin, la reconocida formación rapera santafesina liderada por Cristian Chavo Micucci brindó una perfomance formidable, acompañada por Botijas Crew, que le aportó mayor presencia musical y otros estilos (reggae y funk)

Temas como “Quieras o no”; “Laberinto”; “Don’t Stop”; “Ahora dice”; “Music pa' las ladies”; “Ready”; “La Verdad” y “Respirar”, fueron parte del show que, además de Venenoso Flow y Botijas Crew tuvo como invitados especiales a Cyper; GogoClap; Vaf; P.E.S.; Elian Alto Vuelo, Bruno Trédici y D.A.M.A.



Rock rosarino y santafesino

El mismo viernes, pero a las 22, el ciclo La Seguimos en Vivo fue el lugar elegido por la banda rosarina Degradé para ofrecer su primer show del año. Desde la sala de Plataforma Lavardén, vía streaming y sin público, la banda liderada por Nahuel Marquet y Emiliano Cattaneo, que viene tocando desde hace más de dos décadas, ofreció un delicioso concierto en el que no faltaron los temas “A gran velocidad”; “Flecha”; “El lunático”; “Flores”; “Conciencia musical”; “Casa en los árboles” y “Los trenes”.

El sábado a las 21, desde el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe, tocó para todo el mundo la banda Astro Bonzo.

Formada en 2007 por el guitarrista Cristian Deicas, la banda conformada por Alejandro Giménez, Javier Farelli y Nicolás Bordón, ofreció un compacto concierto con temas rockeros con claras reminiscencias a los años ‘60.

Mezclando vertientes sonoras del rock anglosajón y argentino, y desde la capital santafesina, brindaron un espectacular show en el que no faltaron los temas “Amanecer en Urano”; “Electrocutar”; “Hombre Alucinado”; “Malvones”; “Blues del túnel”; “Flaca azul”; “Boulevard”; “Regresame en sueños”; “Blues del Resentido” y “Te llena el rock!”.

Y a las 22, desde la sala de Plataforma Lavardén, Mamita Peyote, la banda de Rosario que combina sonidos que van del rocksteady al ska, del reggae a la cumbia centroamericana, pasando por el cuarteto, el swing y el gypsy punk, hizo vibrar a cientos de espectadores que siguieron el show desde diversas partes del mundo.

Con María Eugenia Craviotto Carafa como frontwoman; Diego Small, en batería; Alexis Gambacurta, en el bajo; Javier Díaz, en trompetas; Jesús Eroles, en saxo; Igor Cuervo, en trombón; Juan Sebastián Badaracco, en teclados; Soledad Gauna en coros y Carlos Bertolin, como director musical, no hubo ni un segundo de respiro.

Se escucharon los temas “Radio Clash”; “Cusco”; “Baby don’t go”; “Pienso”; “No me digas”; “Words of Resistance”; “Déjalo fluir”, “Runfla Calavera”; “La Tempestad”; “Sentencia”, “Habrá consecuencias” y “Diablito”, entre otros, que fueron muy agradecidos por fanáticos que se sumaron a la transmisión desde los sitios más diversos.



Teatro

El domingo 14 a las 21, el Centro Cultural Paco Urondo fue escenario de la obra “Las Esperadoras”. Creada, dirigida e interpretada por Sergio Cangiano y Fernando Belletti, Las Esperadoras son Yeni y Lidia, dos amigas que comparten todo; se ayudan, se confiesan, se buscan y se aguantan hasta poner la amistad en el grado más alto.

Ambas mostraron sus miedos, sus angustias y su calma, su dolor y su ansiedad ante lo que para uno es lo desconocido: su primer bebé y para otra algo por demás sabido (espera su noveno hijo). A través de diálogos divertidos, bordeando la farsa y el grotesco, la obra fue un plato ideal para disfrutar la noche del domingo.



Danza

Y como broche de oro, a partir de las 22 desde la sala de Plataforma Lavardén, el ciclo sumó una nueva arte escénica: la danza.

Con la presentación de integrantes de los elencos del Instituto Superior Provincial de Danza “Isabel Taboga”, dicha expresión artística se sumó a las transmisiones vía streaming.

Se presentaron adelantos de los cuatro proyectos seleccionados para la edición 2020/2021 de un proyecto institucional que fomenta el trabajo artístico de maestras y maestros artistas que egresaron de esa institución.

Con espectadores que agradecieron la posibilidad de poder ver un espectáculo de calidad desde sus casas, se pudo disfrutar de “Creaciones aisladas”, especialmente hechas para ser mostradas en esta ocasión. Los ensayos se hicieron en forma virtual y subieron a escena como máxima 3 personas por cada una de las escenas de los elencos de danza folclórica; danza clásica; expresión corporal por Renzo Cremona, y danza contemporánea por Cecilia Colombero.