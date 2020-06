Primera serie argentina realizada en cuarentena Información General 16 de junio de 2020 Redacción Por Es una tira de suspenso, grabada desde los hogares de los artistas, que refiere a las consecuencias de la pandemia en un mundo de sobrevivientes. Teleshow habló en exclusivo con varios de los artistas que participaron de la ficción.

Por Lorena Lalín



Es un thriller de suspenso realizado desde los hogares. La tira recorre la historia del Doctor X, los enfermeros que trabajan para él y sus “elegidos”, un grupo de sobrevivientes a la pandemia ocurrida en el año 2020 que son utilizados como animales de laboratorio y que servirán como experimento para la salvación del planeta. Diferentes “elegidos” se irán sumando con el correr de los capítulos, siendo monitoreados y completamente controlados desde distintos lugares.

“Año 2025, la pandemia arrasó con la raza humana. El mundo quedó devastado, solo unos pocos pudieron sobrevivir. Algunos fueron los elegidos”, señala el inicio del primer capítulo de la serie realizada íntegramente desde los hogares de los artistas y técnicos que participaron de la tira durante la cuarentena. En exclusivo, Teleshow habló con algunos de los actores y actrices de la serie, que consta de una primera temporada de diez capítulos, con una duración de seis minutos cada uno.

“La propuesta me llegó al comienzo de la cuarentena por medio del director, Héctor Pazos. Cuando me mostró el tráiler me pareció algo muy novedoso y me llamó la atención”, señala Gustavo Conti, uno de los protagonistas de la serie, que además cuenta cómo es el sistema de trabajo. “El director te pasa la ambientación, la ropa, el texto y vos tenés que usar tu imaginación para grabarlo”, asegura el artista que unos días antes estaba realizando Separadas, la tira de Polka que se levantó cuando el coronavirus avanzó en el país.

“Quise seguir haciendo lo que amo, que es actuar, y que no me pinte el bajón”, señala el ex Gran Hermano sobre motivo por el que aceptó la propuesta, que define como un desafío actoral. “Habitualmente grabo los viernes a la noche, cuando mi hijo ya se fue a dormir. Usamos la creatividad de cada uno, los elementos que tenemos en casa, y en muchas ocasiones me está salvando mi hijo, con los efectos y la iluminación uso muchas cosas de él”, cuenta sobre los secretos de sus grabaciones caseras. “Mis escenas son con mi cara casi adentro del microondas porque eso me genera un enrejado en la cara que pareciera que estoy en una prisión. Cuando en la escena me bajaron una descarga eléctrica, utilicé un juguete que tiene un parpadeo de iluminación. La propuesta fue divertida y entretenida, me gusta hacerlo. Es prueba y error”, sostiene. El personaje de Conti se llama Milton García, es un ex convicto de 39 años, abandonado por su mujer, que se rebela contra el Doctor X porque no entiende donde está ni lo que sucede con él, motivo por el cual lo esposan y lo dejan aislado por su mala conducta.

“Estuvimos congelados cinco años, los ‘apóstoles’ nos tenían en cautiverio, un grupo encabezado por el Dr. X que combate contra los rebeldes, y esa lucha desata la Tercera Guerra Mundial”, confía el actor sobre el guión de la tira, y asegura que lo bueno de esta experiencia es que “acá sos también tu director, si no te gustó cómo quedó lo volvés a hacer y le mandás tu mejor escena”.

“En el proyecto somos gente que tenemos ganas de trabajar y nos gusta lo que hacemos, se está logrando algo bueno, novedoso, y atrapante. Es una serie de ficción con mucho suspenso e intriga”, cuenta y asegura que en los próximos capítulos ingresarán nuevos artistas: “Roly Serrano y Mónica Ayos van a participar del proyecto”.

En cuanto al aislamiento, Conti asegura que la cuarentena “me acercó un poco a la experiencia de Gran Hermano, aunque no es similar porque esto es por un tema de salud”, y señala que pudo adaptarse bien porque “no soy muy salidor, me gusta estar en mi casa e invitar que mi gente venga a casa, disfruto de mi casa y de mi hijo”.

Gloria Fichera es una de las artistas incluidas en el elenco. La actriz, que se hizo famosa en la década del ’80 por su participación en el éxito juvenil Clave de Sol, ahora interpreta a una maestra llamada Paula Morales. “Me atrajo lo creativo y original de la propuesta. Filmar desde mi casa es raro, divertido. Recibimos los mejores comentarios, devoluciones del público donde el común denominador es que el público se queda con ganas de más. El público se enganchó mucho con la serie y espera a la próxima semana para que salga el nuevo capítulo”, asegura. “Es un gran desafío componer un personaje donde realizo a una mujer esquizofrénica”, afirma la artista.

Además de ser uno de los protagonistas, Miguel Habud es uno de los creadores de la serie: “La idea surgió de una charla informal con Héctor Pazos, con quien ya teníamos dos proyectos y se pararon por la pandemia. Pensé que teníamos que hacer algo para no bajonearnos, y a los dos días empezamos a filmarnos, y fuimos sumando más gente”.

“Mi personaje es Sebastián Trasante, un técnico en Seguridad Informática que está secuestrado y criogenizado desde el 2020 y cuando lo despiertan no sabe dónde está ni por qué motivo, aunque en un momento recuerda que tiene una familia, una mujer y un hijo y se desespera”, cuenta el actor que señala que le gusta hacerlo: “Me es fácil si mis mellizos se duermen”, acota divertido. “Puedo filmarme, corregir, y volver a hacerlo”, asegura.

Luego de su paso por Un gallo para Esculapio donde Erika Sautu Riestra se lució en una jugada escena sexual junto a Peter Lanzani, la actriz ahora interpreta a Lara, una mujer que estuvo internada en un psiquiátrico y que ella cree que su ex pareja es responsable de este nuevo encierro al que se está enfrentando. “Me interesó mucho la idea del ‘no contacto’. Es algo nuevo no solo en lo social, sino en lo laboral. Era una experiencia nueva y me pareció divertida, además de la historia, que es genial. Es muy loco y raro filmarte sola. No es como lo hacés para TikTok, acá te llega un guión, indicaciones del vestuario, lugar, iluminación, marcaciones de dirección… y vos te mandas sola con esos datos más tu imaginación”, señala la actriz que asegura que todos le piden que los capítulos sean de mayor duración, pero sostiene que sería algo muy difícil de lograr por el gran trabajo de edición y postproducción que implicaría para terminar cada episodio.

Gonzalo Rocca es actor y productor de la serie y cuenta que la idea surgió cuando relacionaron “la pandemia, el encierro y la locura que nos estaba agarrando para transformarlo en una ficción”.

“Mi personaje es Martín, un adicto a las drogas, que a través del encierro y la abstinencia se le va desatando la locura con el correr de los episodios”, señala el artista que asegura que el producto fue muy bien recibido por el público en general y por muchos colegas. “La idea es hacer una primera temporada de diez capítulos”, sostiene y asegura que ya están programando la segunda temporada.

Habud, por su parte, resalta la predisposición de actores y técnicos de participar de este proyecto, sumándose a una novedosa propuesta sin esperar hasta que la pandemia se termine, en medio de una conflictiva situación laboral para los artistas: “Nadie nos da una respuesta favorable al respecto de volver a trabajar o recibir apoyo oficial para subsistir, así que no nos queda otra. Nosotros intentamos y no nos quedamos”.

Dirigida por Tomás Moro y Lucas Arecco, la serie cuenta con idea original de Héctor García, la producción de K-Dabra Producciones y la edición de Matías Manes. El elenco se compone por Miguel Habud, Ivo Cutzarida, Erika De Sautu Riestra, Gustavo Conti, Pablo Heredia, Gloria Fichera, Héctor Pazos, Frida Z , Gonzalo Rocca, Killer Mon, Leo Pastor y gran elenco. La serie puede verse en el canal de youtube SKY TV, donde todos los lunes a las 22 se suben nuevos episodios.