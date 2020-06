Michlig le pidió a Perotti intervención ante arbitrariedades de Santiago del Estero Región 16 de junio de 2020 Redacción Por El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, hizo el pedido a través de un proyecto de Comunicación, apuntando a que se garanticen los derechos constitucionales a productores.

FOTO FELIPEMICHLIG.COM// FELIPE MICHLIG//Requirió la intervención del gobernador Perotti por medidas arbitrarias aplicadas por Santiago del Estero en los controles interprovinciales.

CERES. - Desde la oficina del senador provincial, Felipe Michlig que a través de un Proyecto de Comunicación, el legislador solicitó al gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar A. Perotti, que “interceda ante el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para permitir que los productores agropecuarios y apícolas Santafesinos puedan ingresar libremente por el territorio de dicha Provincia, con las medidas de higiene y seguridad correspondientes y las autorizaciones otorgadas por el gobierno Nacional, de manera que puedan acceder a sus campos y desarrollar plenamente la explotación de los mismos”.

El legislador expresa que “tal iniciativa se ve motivada “en el bloqueo de ingreso absoluto a todos los Santafesinos en todos los accesos interprovinciales con dicha Provincia, lo que provoca pérdidas irreparables en la estructura productiva de las explotaciones agropecuarias y apícolas”. A lo que agrega que “a tal fin se solicita la urgente y directa intervención en el tema, atento el alto grado de tensión existente entre los productores Santafesinos y las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero que -de persistir la situación- podrían generar una escalada del conflicto y situaciones no deseadas”.



Están generándose muchísimos daños económicos innecesarios

El representante del departamento San Cristóbal, señala que “la Provincia de Santiago del Estero ha bloqueado todos los accesos a su territorio, en el sector limítrofe con nuestra Provincia.- Los accesos por las rutas nacionales pavimentadas, como la Nº 34, entre las localidades de Ceres y Selva, han sido cerrados y los controles impiden circular a los productores Santafesinos que necesitan concurrir a sus explotaciones para culminar la cosecha de soja o maíz, iniciar la siembra de la campaña triguera, controlar sus animales, las aguadas, llevar insumos o comida para los empleados, o alimentar las colmenas de los apiarios ubicados en dicho territorio.- No se puede cargar hacienda, ni llevar combustible para las maquinarias, ni realizar los arreglos y reparaciones, por las prohibiciones”.

“Se están produciendo muchísimos daños económicos de manera innecesaria, por lo que solicitamos un diálogo directo con las máximas autoridades de la Provincia de Santiago del Estero y revertir el actual estado de situación” indica.



Medidas arbitrarias contrarias a derecho

“Los cerrojos se ubican en todos los accesos secundarios de tierra, y quienes incluso pueden sortearlos por caminos terciarios son amedrentados por las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero, se les secuestran sus vehículos y son enviados a comisarías donde son retenidos, pese tener registrados sus campos y apiarios e incluso todos los permisos de circulación exigidos a nivel nacional.

La desesperación de los productores santafesinos se vincula con el alto grado de arbitrariedad y autoritarismo con el cual se mueven las fuerzas de seguridad, donde no se respetan las garantías mínimas de la libertad ambulatoria”, subrayó el Senador.



Intereses en común en toda la región

“Las ciudades limítrofes tienen prácticamente un interés común y un intercambio diario que se ha visto afectado de sobremanera con la actitud de las autoridades santiagueñas.- Muchos vecinos de Selva trabajan en Ceres trabajan en Selva y viceversa; incluso muchos de aquella localidad operan con comercios y Bancos de la ciudad Santafesina; y hoy no pueden resolver los conflictos laborales y productivos derivados de esta actitud un tanto irracional”.

“Hay que destacar que las actividades productivas se encuentran excluidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular contempladas en el decreto 297/2020 del Gobierno Nacional, por ser consideradas actividades esenciales para el Estado.- Ese argumento no es atendido en los controles policiales, quienes informan que, en caso de pasar, deben quedar en cuarentena en sus campos o sus apiarios, lo que es un absurdo que no tiene sustento legal; por lo dispuesto en el decreto citado”.



“Para que el Gobernador intervenga en defensa de los santafesinos”

El senador Michlig narró que “los productores han planteado a las autoridades policiales que tienen todo en regla, y aún así se mantiene la negativa a permitir el paso o la circulación por territorio Santiagueño, generando graves inconvenientes a todo aquél que no tenga domicilio en dicha Provincia.-

Si el propio Estado Nacional permitió la explotación agropecuaria en sus distintas variantes desde el inicio mismo de la pandemia, fue porque aquella constituye la base central de la estructura productiva del país y de las exportaciones Nacionales, en momentos en que se necesita con suma urgencia el ingreso de los dólares provenientes de las ventas al exterior.-

Es deber del Gobernador de la Provincia defender los intereses de los santafesinos, que hoy se ven afectados y no pueden ejercer su trabajo lícito, comercializar su producción, y circular libremente por el territorio nacional.