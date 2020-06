Internet, un derecho básico

Si durante el tiempo que llamábamos "normalidad" contar con el servicio de Internet constituía prácticamente una necesidad, a partir de la ruptura que significó el confinamiento obligatorio declarado en gran parte del mundo, con la paralización de los sistemas de transporte de pasajeros por aire y por tierra, y el establecimiento de fuertes controles policiales y sanitarios en las rutas, la virtualidad que viene en ascenso en los últimos años logró su primera gran victoria sobre la presencialidad.

Así, la educación, el trabajo, el entretenimiento, las videollamadas como única forma de estar cerca con los familiares no tuvieron más remedio que anclarse en el mundo digital y comenzar a actuar en una suerte de realidad virtual, sin abrazos y sin besos. Solo hace falta un teléfono inteligente, una computadora y una buena conexión a Internet para vivir en la anormalidad que guarda alarmantes similitudes con los escenarios de ciencia ficción trazados por escritores o directores de cine.

En 2011, la Asamblea General ONU aprobó una resolución -que si bien no era vinculante significaba un paso adelante- mediante la cual declaró el acceso a Internet como un derecho humano. En el documento planteó que los gobiernos deben esforzarse “para hacer a Internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos (…) Asegurar el acceso universal del internet debe ser una prioridad de todos los estados”. De esta forma, prohibir o impedir el acceso a Internet será considerado una violación de los derechos humanos. Está claro que la web ha dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades.

Según la organización We Are Social, 4.6 billones de personas se conectan a Internet en todo el mundo. ¿Qué pasa en la Argentina? Ocho de cada diez argentinos se conectan a Internet desde algún dispositivo. En un reciente informe de Telecom, se afirmó que en el contexto de aislamiento social la conectividad es la herramienta fundamental para continuar con las actividades cotidianas. En este marco, las videoconferencias aumentaron 4.360% y en caso el uso de la aplicación Zoom registró un incremento del 18.200%. También evidenciaron subas WhatSapp con 46%, Gaming (juegos) 54% y video streaming 24%. Además, se registró un crecimiento exponencial de compras online realizadas por primera vez.

Por último, el informe dado a conocer por Telecom el pasado 17 de mayo al celebrarse esa fecha el Día Mundial de Internet refleja que la Argentina ocupa el 6° puesto en el mundo en tiempo conectado 8:47 horas, cuando el promedio global es de 3:24 horas.

Un informe elaborado por el INDEC, presentado la semana pasada, señala que durante el primer trimestre del año hubo 680 mil accesos adicionales a internet y en el marco de la pandemia de coronavirus que se consolidó en el país desde abril, el consumo habría crecido en forma exponencial. Con su estadística, el organismo reflejó la situación de la conectividad a internet en lo que constituyó el momento previo a lo que un esquema de actividad casi totalmente virtual por la Covid-19, ya que la primera cuarentena arrancó el 20 de marzo pasado.

Los datos reflejan, además, un sostenido incremento del acceso móvil en las empresas, en detrimento del fijo, respecto de 2019, lo cual indica que el teletrabajo va ganando aceptación en el mundo laboral. Los usuarios conectados a la red en el primer trimestre del año llegaron a 7.477.259, que significó un crecimiento del 0,3%, respecto de igual período del 2019.

De acuerdo con la encuesta de accesos a la red, los usuarios residenciales crecieron 0,8%, a 6.973.305, mientras que las conexiones de organizaciones y empresas fueron 503.954, con una caída de 6,6%, ambos en al comparación interanual.

En el primer trimestre los accesos a Internet, a través de celulares móviles, llegaron a 31.681.009 accesos, lo que implicó un incremento interanual del 2,1%.

Los accesos móviles residenciales tuvieron una variación positiva de 1,1% y alcanzaron a 27.869.578 usuarios, y los de organizaciones sumaron 3.811.431 y acumularon un alza del 10,5%. En marzo último los abonados residenciales representaron 93,3% del total de accesos fijos, y tuvieron un aumento de 0,4% respecto al mismo mes de 2019. Por su parte, los accesos fijos de organizaciones llegaron a 6,7% del total y se contrajeron 7,2% en marzo, respecto de igual mes del año anterior. Los accesos móviles residenciales cayeron 0,3% interanual y representaron 87,9% del total en marzo último, y en el mismo período, los accesos móviles de organizaciones crecieron 8,2% y tuvieron 12,1% del de abonados.