Aportes al proceso de intervención de Vicentin Locales 16 de junio de 2020 Redacción Por El Ministro Kulfas y la senadora Sacnun se reunieron con sectores de la producción santafesina, para construir un proceso de unidad que garantice una intervención participativa en esta empresa.

El Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, mantuvo por iniciativa de la Senadora Nacional María de los Angeles Sacnun un encuentro con representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, acopiadores, corredores de bolsa y productores para construir un proceso de unidad que garantice una intervención participativa y beneficie al conjunto de los sectores actualmente afectados por la situación de la empresa Vicentin.

“La realidad de la compañía Vicentin era insostenible porque se había cortado la cadena de pagos, peligraban 4 mil puestos de trabajo directos en la provincia de Santa Fe y unos 3 mil productores y acopiadores fueron estafados, no iban a cobrar por su cereal, era urgente tomar una determinación y el presidente Alberto Fernández rubricó el decreto de la intervención con celeridad y valentía”, destacó Sacnun

Durante el encuentro, la Senadora Sacnun explicó que “Una intervención no implica disponer de los bienes, sino administrarlos; luego será el Congreso el que debe aprobar o no la ley que declare de utilidad pública a la empresa, que es un procedimiento jurídico contemplado en la Constitución Nacional”.

“Estoy convencida que hay que garantizar un proceso de Unidad entre los pequeños y medianos productores, acopiadores, el Estado Nacional, YPF Agro, el sector cooperativo y PyME, porque tenemos una enorme potencialidad en la provincia”, afirmó Sacnun

Los distintos sectores reunidos con el Ministro Kulfas y la Senadora Sacnun coincidieron en que la compañía debe continuar siendo de capitales nacionales; con participación de sus trabajadores y los sectores que actúan dentro del sistema de producción, agregado de valor y comercialización de cereales y oleaginosas: productores, cooperativas, acopiadores, corredores, industriales afines; y que el Estado en cooperación virtuosa con el conjunto de referentes de los sectores, fije valores de referencia para llevar certidumbre a productores y agentes de la comercialización.

Por otra parte, los distintos sectores de la producción aportaron también la importancia de diseñar, desde la conducción de YPF Agro, mecanismos que eviten otorgar ventajas a las ramas de esta compañía que proveen insumos para la producción; la empresa de gestión público-privado que se instrumente habrá de servir de modelo y espejo para otras unidades de negocio que tengan impacto significativo y directo en la estructura de generación de la riqueza nacional.