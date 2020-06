¿F1 con dos carreras en China? Deportes 16 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Xu Bin, el director del departamento deportivo de Shanghái, afirmó que recibió la propuesta para que se lleven a cabo dos carreras de Fórmula 1 en esa ciudad, pero dijo que "aún no hay una decisión" a raíz de la pandemia de coronavirus.

"A pesar de los muchos cambios que hubo por la pandemia, hemos recibido el apoyo de organizaciones deportivas internacionales y federaciones nacionales para algunos de nuestros eventos", señaló.

En declaraciones radiales, el dirigente manifestó además: "En la segunda mitad del año, dependiendo de la epidemia, podemos celebrar eventos en Shanghái en el momento adecuado".

"La propuesta vino desde la Formula One Management. La FIA ya anunció que abrirá la temporada con ocho carreras europeas, es decir sin una ronda asiática. La FOM nos preguntó si podríamos celebrar dos carreras en Shanghái, pero no hay una decisión por ahora, ya que todo depende del virus", aseveró.

De esta manera, el Gran Premio de China, la primera fecha en cancelarse por la pandemia de coronavirus, podría tener dos carreras en la temporada 2020, que comenzará el próximo 5 de julio con el Gran Premio de Austria, en Spielberg.