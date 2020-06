La zurda, los dos libros y la noche que lloraron las redes de Alberdi Deportes 16 de junio de 2020 Por Edgardo Peretti Oscar "Corcho" Favre se ha convertido, con su partida, en una evocación sin tiempo. Amado por todos los clubes y los hinchas, la camiseta de Atlético lo vestirá por siempre, porque él -simplemente- fue una expresión excelsa, y quizás irrepetible, del fútbol.

Ver galería 1 / 2 - TESTIMONIO ENERO DE 2017. El "Corcho" recibe su reconocimiento por el aporte a las letras.

Me lo contaron esa misma madrugada.

El domingo de la tristeza; la madrugada de la partida. Es un grupo de casi gnomos, o duendes, simpáticos ellos, que aman el fútbol y que, en su mayoría, son hinchas de Atlético, aunque en las últimas décadas se han sumado de otros colores, con lo cual se dicen seguidores de la Liga Rafaelina, pero con mayoría "celeste".

Alguna vez me dijeron que vienen de la época de Elvio Boidi, a quien tenían de ídolo, y fueron pasando de figuras desde el "Tuerto Queirolo" (Irineo López) a Ignacio Magna. Hasta que, parece, allá en la campaña del 75 estaban indecisos entre el genial Horacio Bargaballo o el recio Ricardo Sola.

Hasta que llegó él, el genio que encandiló a los magos: el "Corcho". Y desde entonces lo tienen en un altar celeste junto al "Caio" Marino, el "Yugo" y otros tantos. Pero lo máximo es Oscar Alfredo Favre.

Solían habitar en los altos inalcanzables del viejo frontón y se reían en la cancha de básquet que estaba en la esquina de Dentesano y Víctor Manuel; después se mudaron a la terraza de la Normal, donde los conocí.

Su estilo desenfadado los llevó a sostener teorías diversas, incluso ahora se juntan en los techos de chapa de la carpintería de la escuela, pero pocos pueden verlos. Son la magia misma del templo al que acuden cada día, cruzando la calle, y para acceder a ellos hay que ser igual de líricos y locos. Para aquellos que jamás sueñan, son invisibles.

Ellos me adelantaron la triste novedad.



LETRAS REDONDAS

Y CON CHANFLE

El "Corcho" era un tipo querible y querido. Todas las hinchadas lo respetaban y nadie escapaba del deseo supremo: que juegue para nosotros, decían.

Muchas fueron las camisetas que lució, pero Favre es Atlético y es de Atlético, aunque el cariño que se le profesa (y profesará) ya no tendrá impedimento para ninguna casaca. Es de todos y ese es el mayor orgullo de los atletiquenses.

A lo largo de mi producción periodística y literaria, siempre consideré al "Corcho" como una figura extra, distinta, diferentemente, mágica, y así lo plasmé.

Por eso está en dos de mis obras. La primera es "Karlovich-Karlovich", donde la ficción lleva a un grupo de jóvenes a una reunión política muy pesada al mismísimo Monumental (allá a mediados de los setenta), la noche que jugaba el equipo de Reynaldo Volken con el Unión de un tal Juan Carlos Lorenzo. El cónclave estaba pactado detrás del arco del frontón, pero una de las partes lo posterga 45 minutos, porque Atlético atacaba hacia el otro marco, el de calle Urquiza y nadie quiere perderse al "Corcho" y sus goles.

"Mientras tanto, el partido ya estaba empezado. La pelota le quedó picando al once (Favre) apenas unos metros fuera del área y el zurdo le pegó con un chanfle maestro por encima de los defensores grandotes que intentaban taparlo. La redonda se fue dando giros embrujados hacia el ángulo pero el arquero adivinó y se estiró con todo para llegar a tocarla con la punta de los dedos, pero no la sacó al córner y la dejó mansita en la línea de gol para que el nueve (Alessiato) la tocara suavecita al fondo del arco…". (Fragmento de Karlovich-Karlovich, 2010).

La segunda fue más notoria. Es la historia de un goleador que andaba con la pólvora mojada y el club le organiza una esotérica puesta en escena para que pueda volver a convertir. Para eso arma un escenario fellinesco (SIC) en el arco de la ciudad de Esperanza y lo contrata como especialista a Favre.

"…lo habían concentrado dos días en la ciudad, le pusieron un personal trainer y hasta contrataron al legendario 'Corcho' Favre para que le dé algunas lecciones de cómo pegarle a la cuerina…(…) Un único propietario del silencio era el Toronja' que lloraba y se abrazaba con el Corcho'. Dos leyendas unían su romance con el fútbol de los virtuosos. La vida era maravillosa". (Fragmento de "El arco de la esperanza", 2017).

Pero esta obra tiene un correlato. Está dedicada a cuatro periodistas futboleros de alma y corazón como José Luis Foglia, Néstor Clivati, Marcelo Muriel y Tito Romera, y fue presentada en una reunión privada en el Parra Hotel (en enero de 2017), donde se le rindió un merecido homenaje al interminable 'Corcho', que ese día recibió un cuadro con la tapa del libro y un interminable aplauso. Era justicia.

Agradezco al destino poder cumplir con mi premisa de hacer sentir el honor cuando aún la vida puede recibirlo. Alguna vez, con Víctor Hugo Fux, comenzamos una aventura que se llamó Revista "Depormes"; el número inicial llevaba en tapa una caricatura del 'Corcho', autoría de otro mago, en este caso de la tinta, que ya no está: Beto Formento.



LUCES EN EL

CIELO DE ALBERDI

Costó creer cuando me lo contaron los cosos estos. Confieso que a veces es difícil soportar sus discusiones, que si Quiroga fue el mejor diez, si "Pepe" Grillo era tan goleador, si "Lechuga", si Goyén, si "Cachín" Muriel era tan rápido. Los tipos no paran de hablar de Atlético. Así lo sienten.

Esta vez estaban tristes. Dicen que en la madrugada del domingo percibieron que el dolor sería grande. Desde la avenida Mitre sopló un viento leve, suave brisa con murmullo de tribuna alegre, que las luces del estadio se encendieron, que en la tribuna techada estaba Aníbal junto al Pepe, al Urso y al Rusito, que las redes -que nadie había colocado- se movían, que lloraban, que silbaban fuerte y el ruido de la pelota en su contacto se multiplicaba por el barrio, que los piolines aturdían el silencio que vino después.

Quizás fue sueño. Quizás deseo. También realidad; ninguna enfermedad terrenal podrá con los sueños de esta figura que esa noche, antes de irse al Olimpo donde habitan los grandes metió dos chanfles terribles, uno en cada arco y que la camiseta celeste y blanca tardó en borrarse del cielo. Creen que fue a la madrugada y aseguran que desde el domingo ya hay una nueva estrella en el cielo celeste. Con la "11", por supuesto.