Piden garantizar la libre circulación de trabajadores y productores por Ruta 34 Nacionales 16 de junio de 2020 Redacción Por Lo solicita el diputado santafesino Juan Martín junto a otros legisladores nacionales. Es porque el gobierno santiagueño ha establecido bloqueos en el límite interjurisdiccional con Santa Fe. Esto genera graves perjuicios a producciones agropecuarias y apícolas de las zonas cercanas. El proyecto de resolución califica a la situación de “inconstitucional”.

FOTO PRENSA TRABAS. El gobierno santiagueño realiza bloqueos en la ruta 34 que generan graves inconvenientes para productores y trabajadores santafesinos.

El gobierno de Gerardo Zamora en Santiago del Estero ha ordenado sistemáticamente en los últimos días bloqueos de la ruta nacional 34, en el límite interjurisdiccional con Santa Fe, que generan graves perjuicios a los productores agropecuarios y apícolas de las zonas cercanas, y sus trabajadores.

Atentos a esa situación, el diputado Juan Martín junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio han presentado un proyecto de resolución para que el gobierno nacional con carácter de urgencia garantice la libre circulación por esa vía de productores y trabajadores santafesinos y evite que se prolongue esta disposición unilateral del gobierno santiagueño que califican de “inconstitucional”.

El proyecto de Juan Martín lleva la firma de sus pares Federico Angelini, Lucila Lehmann, Ximena García, José Núñez, Gonzalo del Cerro, Niky Cantard y Gisela Scaglia. En el mismo se solicita expresamente que “el Poder Ejecutivo Nacional articule los medios para garantizar la circulación por la ruta nacional N° 34 en el cruce interjurisdiccional de las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe para las actividades denominadas ‘esenciales’ por el decreto Nro 297/20 y que por tanto se encuentran exceptuadas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” por la pandemia de coronavirus. ​”Dicho acceso interprovincial -describe la iniciativa- ha sido bloqueado en reiteradas oportunidades y de forma sostenida a todos los santafesinos por decisión unilateral del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, aparejando esta situación un grave perjuicio en particular a los productores agropecuarios y apícolas de las zonas cercanas”.

“Lo resuelto por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero es inconstitucional debido a que no se puede restringir la libre circulación de las personas más allá de las restricciones excepcionales establecidas por la autoridad sanitaria nacional”, puntualiza el proyecto.



PERJUICIO A LA PRODUCCIÓN

La medida dispuesta por el gobernador Gerardo Zamora, “conlleva un enorme perjuicio en la producción apícola y agropecuaria desarrollada principalmente entre la localidades de Ceres y Selva, imposibilitando que los productores agropecuarios santafesinos concurran a sus establecimientos rurales para poder llevar a cabo las tareas de cosecha de soja o maíz; dar inicio a la campaña de siembra de trigo; realizar el control de la hacienda; cumplir con la provisión de insumos para el sostén de sus empleados y el funcionamiento de sus explotaciones; brindar atención de los colmenares, entre otras”, indica el proyecto.

Por otra parte, esta medida de cierre de supuestas “fronteras”, “implica por momentos el corte total de los accesos al territorio de Santiago del Estero”, no solo de la ruta nacional 34, sino de otros caminos de tierra que conectan ambas provincias. “Las disposiciones tomadas por los gobiernos locales que producen restricción a derechos subjetivos, aún en contextos de emergencia como el que nos ocupa, no pueden constituir barreras infranqueables al test de razonabilidad, máxime que el gobierno nacional ha concentrado la autorización de los permisos de circulación y la Ruta Nacional N° 34 no solo conecta a las localidades de Ceres y Selva sino que es la vía de comunicación de varias provincias, constituyéndose en un corredor productivo que no puede ser cercenado por ningún gobierno local”.

En el proyecto se recuerda que incluso desde la legislatura santafesina, el Senador Michlig ha solicitado al gobernador Omar Perotti que interceda ante su par santiagueño para que no se prolongue este cercenamiento de derechos, obviamente respetando los protocolos ordenados para evitar la propagación del Covid-19.