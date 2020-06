El Gran DT Deportes 16 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Argentino Quilmes acababa de cerrar la contratación de Oscar Favre como director técnico de su equipo de primera división. En una mesa del "Roberto Grau", dos notorios dirigentes "cerveceros" Agustín Giuliani y Norberto "Ruso" Frenquelli le pedían al nuevo entrenador la lista de refuerzos. "Con los jugadores que hay, me arreglo", dijo el "Corcho".

"Mirá que queremos salir campeones", retrucó el querido "Ruso" con su voz de trueno. "Eso es otra cosa", esgrimió el DT, "para salir campeón necesito dos refuerzos de mucha jerarquía que me aseguren el título", "¿...y a quien querés?", le preguntó el directivo: "A 'Cacho' Carlucci y Julio Litvak. Con esos dos de mi lado, no me gana nadie!", fue la respuesta.