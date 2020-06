Los muertos por coronavirus aumentan a 854 en el país Nacionales 16 de junio de 2020 Redacción Por Un total de 21 personas murieron y 1.208 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, informó este lunes por la noche el Ministerio de Salud de la Nación.

FOTO TELAM DESAFIO. En Buenos Aires crece la presión sobre el sistema de salud.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Veintiuna personas fallecieron en las últimas horas en la Capital Federal y en las provincias de Córdoba, Río Negro y Buenos Aires, y 1.208 nuevos pacientes con coronavirus se confirmaron ayer, por lo que la cifra de contagiados en el país asciende a 32.785 y las víctimas fatales hasta el momento son 854, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo al informe de la cartera sanitaria de este lunes por la tarde, en las últimas horas fallecieron 12 personas: once hombres, siete de 62, 63, 66, 68, 76, 54 y 55, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 40 y 72, de la Ciudad de Buenos Aires; uno de 67, de Río Negro; uno de 64, de Córdoba; y una mujer, de 92 años, de la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes por la mañana, la cartera sanitaria había informado el fallecimiento de otras nueve personas: cuatro mujeres, una de 53 años, de la provincia de Buenos Aires; tres de 73, 83 y 88, de la Capital Federal; y cinco hombres, uno de 96 años, de la Ciudad de Buenos Aires; y cuatro de 51, 48, 62 y 78, de la provincia de Buenos Aires.

Además, se informó que el 50,4 de los infectados eran hombres y que ya fueron dadas de alta 9.891 personas, lo que representa un 31,3 por ciento del total de casos acumulados.

Las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años.

Además, se consignó que fueron realizadas 5.571 nuevas muestras, mientras que desde el inicio del brote se realizaron 239.941 pruebas diagnósticas para Covid-19, lo que equivale a 5.287,8 muestras por millón de habitantes. En tanto, se habían descartado 166.143 casos por laboratorio y criterio clínico/epidemiológico.

Del total de enfermos confirmados este lunes, 575 son de la Ciudad de Buenos Aires, 552 de la provincia de Buenos Aires, 38 de Chaco, 22 de Chubut, 2 de Córdoba, 1 de Corrientes, 2 de Entre Ríos, 1 de Misiones, 3 de Neuquén, y 12 de Río Negro.



CHACO EN FASE 1

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, firmó ayer el decreto 702 que ordena cerrar las fronteras de esa provincia y dispone, en cuatro localidades, el cese de todas las actividades no esenciales, inclusive la venta de combustible, que se expenderá solo para posibilitar las tareas de seguridad y salud, informó la gobernación, ante el avance del coronavirus.

Chaco, después de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es la más afectada por el Covid-19 con 1.326 contagiados y 73 muertos, y las cuatro localidades que vuelven a fase 1 -Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas (todas del Departamento de San Fernando)- son las que más casos tienen en esa provincia.

La medida de limitar las actividades comerciales rige solo para las cuatro localidades más afectadas por la pandemia, pero Capitanich pidió al resto de los municipios que se sumen a extremar el aislamiento.

El ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, anunció estas nuevas medidas que abarcan el asueto administrativo hasta el viernes para el personal estatal que no cumpla tareas esenciales y la obligación de renovar el permiso de circulación.

Durante las últimas horas se conoció que la secretaria de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; y de la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, dieron positivo por coronavirus.

Pérez, Zalazar y Soneira se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, cumpliendo con el aislamiento obligatorio.

Las tres continúan en funciones y desarrollando sus tareas por teletrabajo, con un mecanismo administrativo expeditivo, que garantiza el cumplimiento de las normas de bioseguridad.



CHUBUT EN FASE 2

El Gobierno de Chubut decidió que la provincia retroceda a Fase 2 de la cuarentena tras detectarse un agravamiento de la situación en las últimas horas y un aumento de los casos de coronavirus, anunció este lunes el ministro de Salud chubutense, Fabián Puratich. "La situación se ha agravado en las últimas horas", dijo el funcionario al referirse al panorama que se observa en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rada Tilly, Rawson y Puerto Madryn.

El retroceso implica que durante 14 días se suspenderán las salidas familiares y recreativas, con el objetivo de disminuir la circulación de gente en las calles. Además, se suspende la pesca comercial y deportiva, así como actividades deportivas al aire libre y cerradas –como los gimnasios- que se caracterizan por la concentración de gente. Tampoco podrán abrir restaurantes, cafés y bares y se dejan sin efecto las reuniones sociales que se habían habilitado hace cuatro fines de semana.

La prioridad es mantener distanciamiento social, por lo que también volverá a regir el DNI para salir a la calle: terminación par podrá hacerlo lunes, miércoles y viernes, en tanto impares lo harán martes, jueves y sábados. El uso del tapabocas sigue siendo obligatorio y se comenzará a aplicar multas a quienes no respeten la norma.

En principio, las actividades comerciales se mantendrán como hasta ahora y cada municipio queda facultado a disponer los horarios de cierre.