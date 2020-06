Donatti y Bagnarelli probaron en Rafaela Deportes 16 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El autódromo "Ciudad de Rafaela", habilitado para la realización de pruebas, fue utilizado por los pilotos Agustín Donatti y Leandro Bagnarelli.

El local, Donatti, estuvo girando con una Honda CRF 450 que le proporcionó Marcelo Echaniz y que está acondicionada para competir en Motard.

"Muy contento con la vuelta a la actividad porque era algo que muchos pilotos estábamos esperando. Volver a tener sensaciones arriba de la moto fue muy importante y ahora queda mentalizarse en el entrenamiento y en estar preparado para cuando se comunique la fecha de la primera carrera", expresó Agustín.

"En esta oportunidad giré con la CRF 450 de Marcelo Echaniz. Creo que poder rodar en nuestra casa es muy importante porque hoy moverse entre provincias es muy dificultoso y tenemos un circuito que se puede aprovechar", agregó.

En el cierre, Donatti destacó lo importante que es poder entrenar sobre la moto después de una pausa tan extensa. "Trabajamos en el kartódromo, utilizándolo en sentido horario y antihorario. El contacto fue muy positivo porque hacía rato que no estaba arriba de la moto y volver a aflojarme es siempre muy importante. Por otro lado, estoy preparándome físicamente bajo todos los protocolos adecuados y también estoy terminando de armar mi R3, que es la que voy a usar para competir. Ni bien la tenga lista voy a hacer algunas pruebas en el circuito y también con la 250, porque la idea es mantenerme arriba de la moto", concluyó.

Por su parte, Bagnarelli, oriundo de la ciudad de Frontera, también se sumó a la actividad en el trazado rafaelino.

Tras girar al mando de una R3 del René Zanatta Sport, sostuvo que "la verdad que fue un día increíble, ya que después de tanto tiempo pudimos volver con la actividad. La sensación de ponerme el mono, el casco y estar en la pista se extrañaba mucho. Gracias a que habilitaron el autódromo, pudimos entrenar algunas vueltas, pero más allá del trabajo, el haberme subido a la moto me dejó más que satisfecho", manifestó.

"Estuve girando con una R3 y con una Kawasaki 600 de René Zanatta, que es quien me entrena. Estoy súper agradecido a él porque fue parte del trabajo que se hizo para habilitar el autódromo y que podamos ensayar. Esperemos que todo esto siga evolucionando y que podamos volver pronto a la normalidad. Así que quedamos al aguardo de noticias sobre la situación del campeonato".

El oriundo de Frontera comentó que este año se integra al equipo del rafaelino para disputar su tercera temporada en la R3 Cup. "Vamos a trabajar fuerte con René, ya que hay un proyecto muy fuerte para correr en la R3 Cup. La idea inicial era competir en 600 Súper Sport, pero por temas presupuestarios no pudimos cerrar ningún acuerdo y luego se dio lo de la pandemia. Cuando arranque el campeonato lo haremos bajo la estructura de René. Estoy con muchas ganas porque voy a afrontar un desafío lindo, principalmente por estar en el equipo de Zanatta, que hace muchos años que me viene apoyando y con quien empecé a trabajar luego de mi accidente", finalizó.