Ocho que no seguirán en San Martín de Tucumán

El líder de la zona 2 de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán, se desarma. Sí, ocho jugadores que conformaron la estructura futbolística durante el torneo, hasta que la AFA decidió suspender la temporada sin confirmar los ascensos de esa categoría a Primera, anunciaron que se desvincularán de la institución después del 30 de junio, fecha en la que vencen sus contratos.

El arquero Ignacio Arce, quien fue titular en todos los partidos; el marcador central Emiliano Amor; los defensores Pier Barrios y Germán Voboril; el volante Mauro Bellone; los delanteros Ramiro Costa y Sebastián Matos y el goleador Luciano Pons (12 tantos), todos pilares en la estructura futbolística armada por la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, confirmaron que no renovarán el vínculo contractual.

El pase de Arce pertenece a Unión, de Santa Fe, y Amor es jugador de Vélez, clubes que ya les comunicaron que deben reincorporarse a partir de julio, mientras que Bellone y Costa recibieron ofertas de otros clubes para seguir sus carreras futbolísticas en el exterior.

“Sin ingreso de dinero desde hace tres meses lamentablemente el club no puede retenerlos y por eso acordamos liberarlos para que analicen otras propuestas y acepten la más conveniente”, destacó el presidente, Roberto Sagra, luego del encuentro con un grupo de futbolistas que sufren por la incertidumbre generada a partir de la decisión tomada por la AFA.

San Martín cuenta con uno de los tres presupuestos más elevados de la Primera Nacional y al no contar con ingresos de dinero para hacer frente a los gastos las finanzas del club comienzan a sufrir las consecuencias.

El presidente de AFA, Claudio Tapia, anunció en medio de la pandemia de coronavirus que la temporada oficial se daba por finalizada y decidió que la clasificación a los torneos internacionales se definan mediante una tabla general, además de dejar sin efecto los descensos, pero mantuvo en suspenso la resolución de los ascensos para que se definan en la cancha.

Desde ese momento muchos clubes decidieron negociar la desvinculación de algunos jugadores para depurar el plantel y reducir los gastos, pero ante la incertidumbre de no saber si finalmente se iba a definir el ascenso con la continuidad del torneo, Sagra optó por seguir pagando los sueldos de los jugadores y el cuerpo técnico.

La AFA aún no respondió la nota presentada por San Martín en la que solicita una definición sobre los ascensos, aunque el tesorero Pablo Toviggino decidió denunciar a Sagra y a la institución ante el Tribunal de Disciplina, lo que motivó un duro descargo por parte del club de La Ciudadela.

Además, San Martín recurrió al internacional Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar la decisión de la AFA de no reconocer sus derechos y otorgarle el ascenso, mientras espera una respuesta por parte de la AFA.

Con la desvinculación de los cuatros jugadores, situación que podrían imitar otros integrantes del plantel en los próximos días, en caso de decidirse que San Martín busque el ascenso en la cancha, lo hará en desigualdad de condiciones respecto de lo que fue la temporada antes de la pandemia de coronavirus.