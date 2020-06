Unión: aún no cierra al DT Deportes 16 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Unión de Santa Fe sigue siendo el único equipo de la Primera División que no tiene entrenador. A pesar de los 93 días que pasaron desde que renunció Leonardo Madelón (12 de marzo), aún continúa sin conseguir director técnico para su plantel profesional.

Según admiten sus dirigentes, esto va a solucionarse en no más de 10 días. La idea es que el nuevo DT esté disponible a partir de julio cuando se reanuden -si esto se llegara a confirmar- los entrenamientos de los planteles. Pero además, este mes la institución tatengue tendrá que resolver qué contratos renueva de su plantel, muchos de los cuales caducan el 30 del corriente. Y para tomar estas decisiones suele ser clave la opinión del técnico.

Todo apunta a que Juan Manuel Azconzábal se calce el buzo que dejó Madelón, el hombre que logró dos clasificaciones históricas para disputar la Copa Sudamericana (2019 y 2020). El Vasco (46 años) está trabajando en Chile. Hasta fin de año tiene contrato con Deportes Antofagasta, equipo que marcha en el quinto lugar del torneo trasandino. Si quiere poner fin a su relación laboral puede hacerlo, pero tendrá que abonar la cláusula de rescisión (U$S 50 mil). Unión no está en condiciones de afrontar esa erogación. Por lo tanto, para conseguir esa salida su manager, Cristian Bragarnik, trata de resolver una jugada "de ingeniería" para proponerle a los chilenos un reemplazante: Gustavo Álvarez (actual DT de Patronato de Paraná) o Dalcio Giovagnoli, también con experiencia en el fútbol del vecino país.

Los comentarios que se escucharon en las últimas horas sostienen que si los directivos del Deportes Antofagasta resuelven su nuevo entrenador, Azconzábal tendrá el camino despejado para llegar a Santa Fe, porque ya hubo acuerdo en las comunicaciones telefónicas sobre la paga por sus servicios. Antes tendrá que resolver su cuarentena en Santiago de Chile (lleva 1 semana) y luego la siguiente, cuando regrese a Argentina (15 días más).

Los futbolistas que se les termina el contrato en julio son: Sebastián Moyano, Walter Bou, Jonathan Bottinelli, Jalil Elías, Federico Milo, Ezequiel Bonifacio, Brian Álvarez y Nicolás Mazzola.