Arrancó una nueva fecha Deportes 16 de junio de 2020 Redacción Por ESPAÑA

Sevilla tenía casi abrochado el triunfo, pero a poco del final el Levante le arrebató un punto al igualar 1 a 1, en el partido que abrió ayer la vigésimo novena fecha de la Liga de España.

En el otro cotejo disputado ayer, Betis igualó con Granada 2 a 2, en un final que tuvo todo tipo de emociones.

El Sevilla, con Ever Banegas y Lucas Ocampos como titulares, no pudo con Levante y terminó resignando un punto al empatar 1 a 1, pese a que empezó ganando con el tanto de Luuk de Jong, al minuto del segundo tiempo.

Sin embargo, cuando restaban solo tres minutos para el final del cotejo, el brasileño Diego Carlos puso cifras definitivas para el cotejo.

En un partido para el infarto, sobre todo por lo que ocurrió en el final, Betis no pudo con Granada y terminó empatando 2 a 2, pese a que se lo había dado vuelta 2-1.

El conjunto visitante había empezado ganando con un gol de Carlos Fernández, a los 28 minutos del primer tiempo, pero el Betis lo dio vuelta con un penal de Canales, a los 39 y Tello, a los 42, ambos en la segunda mitad.

Pero cuando ya se jugaba el tiempo de descuento y tras un córner, Soldado enganchó una volea que le dio el empate a la visita.



Sige hoy: 14.30hs Getafe vs Espanyol, Villarreal vs Mallorca; 17hs Barcelona vs Leganés.