Si vuelve este año, sólo utilizaría dos circuitos Deportes 15 de junio de 2020 Redacción Por El promotor Miguel Bravo mencionó que serían los de Rafaela y San Jorge

FOTO ARCHIVO POSIBILIDADES./ Bravo mencionó las fechas dobles.

Hace apenas unos días que se produjo la autorización para pruebas en algunos autódromos de a provincia de Santa Fe, entre ellos el de Rafaela, protocolos mediante. De manera entendible, luego de 90 días de inactividad competitiva en los deportes en nuestro país, los amantes de los fierros esperan novedades sobre cuándo podrían vislumbrarse alternativas para el retorno de las categorías zonales, que -de acuerdo a cada provincia en particular en el transitar de la pandemia- quizás podrían volver antes inclusive que las nacionales.

En ese aspecto, Miguel Bravo, promotor del Car Show Santafesino, manifestó algunas de las ideas que se están barajando si es que se puede reanudar la actividad en 2020.

En declaraciones publicadas por el sitio Diario Sports de San Francisco, mencionó que “la posibilidad es hacer cuatro fechas dobles. Pensando que se pueda volver a correr en septiembre y luego lo podamos hacer en octubre, noviembre y diciembre, serían cuatro eventos dobles. Es decir, dos fechas por fin de semana, una vez por mes”.

A lo que agregó, “de esta forma, totalizaríamos 9 competencias en el año con la ya realizada en marzo en San Jorge y se estaría cumpliendo con el reglamento deportivo del campeonato, que establece se deben realizar un mínimo de 8 carreras en el año. Inclusive, la última, el Coronación, podría ser una fecha simple y seguimos teniendo un total de 8 competencias”.

Posteriormente manifestó que "sería muy optimista decir que podamos correr antes, en agosto. Hay que tener en claro que cuando podamos realizar una carrera, para la misma se deberán aplicar protocolos de seguridad y sanitarios que nos autoricen las autoridades, sin público seguramente y con un mínimo de gente por equipo y en los boxes. De todas maneras, la situación cambia día a día y es preocupante el aumento de casos en varios lugares del país, sobre todo en Buenos Aires”.

Asimismo, no dejó de tocar un tema fundamental: "hay otras cuestiones, como la económica. Muchos pilotos están afectados en cuánto a su presupuesto para poder competir. Habrá que ver los costos y si se puede organizar una carrera, porque no se puede en este contexto hacer un evento para perder dinero, cuando los costos detrás de una competencia son muy altos. En cuanto a los circuitos, te diría que si podemos correr, lo haremos solo utilizando los autódromos de San Jorge y Rafaela”.

No obstante, dejó en claro que "la incertidumbre es grande y la salud, es lo principal por el momento”.

En la única fecha que pudo correrse en marzo fueron ganadores: Claudio Zanatta en Fiat 600 TS, Manuel Macarro en la Fórmula 3, Claudio Saccone en el Turismo Fiat Promocional, Mauro Schenone en el Turismo Santafesino 1.800cc y Nicolás González en el TC 4000.