"El jugador perdió todo, hace mas de 80 días que esta encerrado"

Hace 3 meses se jugaba el último partido oficial en nuestro medio; en la noche del lunes 16 de marzo, Colón quebraba una racha inaudita de casi 2 años sin ganar fuera del Cementerio de los Elefantes y se imponía 3 a 1 a Central en Arroyito.

La AFA ya había ordenado durante la semana anterior que toda la fecha se jugaría a puertas cerradas, acaso como una medida premonitoria de lo que después se convertiría en un tapa bocas para toda la actividad, no solo en nuestro país.

Nadie se podía imaginar por aquellos días, que la Pandemia que golpeaba duro a los europeos, comenzaría a incidir tan drásticamente en las decisiones institucionales de Argentina, blindándose preventivamente a todo nuestro territorio y a confinarse a la gran mayoría de los ciudadanos.

Una pesadilla apocalíptica.

Hoy cuando la sociedad intenta ponerse de pie para reencauzar sus proyectos y recuperar las elementales libertades postergadas, las competencias deportivas, siguen durmiendo el sueño de los justos y en el caso del fútbol, sin remordimientos.

Con la protección de la salud de los jugadores como bandera, pero también como pretexto, mantiene una peligrosa distancia con aquellas acciones que, en otros ámbitos, han acelerado una recuperación y devuelto el alivio perdido.

Hay un devastador factor silencioso que pone en riesgo las futuras competencias; la prohibición de los entrenamientos colectivos está haciendo mella en la psicología de los atletas y pone en alerta a todo el sistema ante su aletargada regulación.

Para entender mejor este fenómeno, entrevistamos a un entrenador profesional desde Radio El Espectador, un hijo de esta ciudad que desde hace muchos años se ha enriquecido en experiencias y conocimientos como pocos en la materia. Sergio Tincho Chiarelli forma parte del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro desde la primera hora y la vida deportiva lo ha llevado a rescatar lo mejor de cada uno de los desafíos, el último nada menos entrenando durante una temporada al plantel de Boca, como una especie de corolario de semejante trayectoria.

“estoy tratando de ocupar la mente y el cuerpo realizando todas las actividades que nos permitían en esta cuarentena y además de buscar estar activo en contacto con colegas, asistiendo a cursos y charlas online para estar informado y actualizado de lo que pasa en otras partes del mundo. Tengo un panorama global sobre los protocolos que se están aplicando en distintas regiones para llevar adelante los entrenamientos, reglas muy complicadas para todos los que estamos en el fútbol, jugadores, entrenadores, médicos y todos aquellos que trabajan en la órbita de los clubes, son muy severos y difíciles de articularlos”.

Al respecto lo consultamos sobre esos temas, para que desarrollé los métodos que se están aplicando en algunos países…

“estuve siguiendo la Bundesliga que fue el primer torneo importante en retomar la competencia; FIFA ha bajado directivas precisas de cómo organizar los procedimientos y esta todo bastantes estandarizado. En principio los jugadores se deben entrenar en parcelas, por ejemplo, se dividen los campos de juego en 8 segmentos, con callejones intermedios y allí se mueven los jugadores sin tener ningún contacto entre sí, con los cuerpos técnicos que se van desplazando por esos andariveles, dando las indicaciones pertinentes. Cada futbolista tiene un balón con su nombre y con ese elemento va a trabajar todos los días, el protocolo marca todos los detalles desde la llegada al entrenamiento, hasta el regreso a su domicilio, no hay detalles descuidados”

Chiarelli agregó otros detalles de ese instructivo para los jugadores profesionales “llegan al predio ingresan a un túnel sanitario, realizan el trabajo físico y táctico individual y se retiran con sus vehículos con la misma indumentaria con la que han entrenado, en ese viaje de regreso, tienen prohibido hacer paradas intermedias. Como verás para los entrenadores es muy complicado hacer estos seguimientos y además, organizar un trabajo que sea compatible con los planes tradicionales, si solo pueden moverse en esos espacios 8 jugadores por turno, cómo hace un técnico para instruir los conceptos, si además no pueden concentrarlos a todos en una misma sala para desarrollar en una pizarra o pantalla las directivas mas específicas, por eso entiendo que todo esto va a traer aparejado, muchas inconsistencias entre el menajes y las acciones”

Para el final, lo consultamos sobre los efectos de la cuarentena “el jugador perdió todo, hace más de 80 días que está encerrado y lo que ganó en la pre temporada ya no existe, por lo tanto, urge definir cuando se van autorizar los entrenamientos para después establecer las fechas probables de las competencias. Los entrenadores deben acondicionarlos de una forma medianamente acorde a las exigencias de un deporte profesional, imagínense, cuanto más preocupado estoy por aquellas divisiones menores y por los deportistas más jóvenes.”

Mientras espera como todos, algunas certezas sobre los temas que mantienen este cepo sanitario al fútbol, Sergio Chiarelli sigue incorporando conceptos que lo mantengan actualizado para volver al ruedo junto a Gustavo Alfaro en el segundo semestre, aquí o en alguna otra parte del mundo, porque lejos está en su espíritu, seguir mirando esto en calidad de espectador.