Volvió a zona de Champions Deportes 15 de junio de 2020 Redacción Por ALEMANIA

El Bayer Leverkusen, con Lucas Alario y sin Exequiel Palacios (se perdió el encuentro por una molestia), consiguió un empate sobre el final, por 1-1, en su visita al Schalke 04 y se metió de nuevo en zona de clasificación a la Champions League.

Los dirigidos por Peter Bosz eran mejores en el desarrollo del encuentro, pero los locales golpearon primero, a los seis minutos del segundo tiempo. El árbitro revisó con el VAR una mano de Edmond Tapsoba dentro del área y decidió cobrar penal. Daniel Caligiuri lo cambió por gol y puso el 1-0 parcial.

Poco después, Alario fue protagonista de una de las polémicas del partido. El delantero argentino creía que había terminado una acción de fair play por parte de su equipo, siguió la jugada y definió contra el arquero. Sus rivales fueron a buscarlo y finalmente terminó siendo amonestado, a pesar de no haber reaccionado contra los otros jugadores.

Cuando faltaban 10 minutos, tanto insistió el Leverkusen que finalmente llegó al empate. Tras un centro de Wendell, Juan Miranda González la metió en contra (forzado por Paulinho) y puso el 1-1 definitivo en el encuentro.

En el último segundo, el arquero Lukáš Hrádecký tapó un gran cabezazo de Michael Gregoritsch y salvó el Bayer de la derrota. Con este empate, los dirigidos por Peter Bosz alcanzan el cuarto lugar de la Bundesliga, con 57 unidades, a 1 del Borussia Monchengladbach, que cayó a la Europa League, cuando faltan tres partidos para finalizar el certamen.



La fecha: Viernes: Hoffenheim 0 - vs Leipzig 2. Sábado: Koln 1 vs FC Union Berlín 2, Fortuna Dusseldorf 0 vs Borussia Dortmund 1, Hertha 1 vs Eintracht Frankfurt 4, Paderborn 07 1 vs Werder Bremen 5, Wolfsburgo 2 vs Sport-Club Freiburg 2, Bayern Munich 2 vs Borussia Monchengladbach 1. Domingo: Mainz 0 - vs Augusburg 1, Schalke 04 1 vs Bayer Leverkusen 1.