El Madrid goleó y no le pierde pisada al Barca

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El Real Madrid derrotó ayer por 3 a 1 al Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano y volvió a quedar a dos puntos del Barcelona, líder del certamen, en el regreso del fútbol en España tras la suspensión de las actividades deportivas por la pandemia del coronavirus.

Los tantos del conjunto merengue los convirtieron Toni Kroos, Sergio Ramos y Marcelo, todos en el primer tiempo, mientras que Pedro Bigas descontó en la segunda parte para el Eibar, donde fue titular el argentino Pablo de Blasis e ingresó Esteban Burgos.

De esta manera, el Real Madrid continúa como escolta y sin perderle pisada al Barcelona, que ayer venció 4 a 0 al Mallorca con un gol y una asistencia de Lionel Messi.

Por otra parte, el Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, igualó 1 a 1 en su visita al Athletic de Bilbao con goles de Iker Muniain para los locales y Diego Costa para el equipo del "Cholo".

De esta manera, el elenco madrileño suma 13 empates en 28 jornadas disputadas, por lo que alcanzó su récord histórico de igualdades en Primera a falta de diez fechas para finalizar el torneo.

"Pudimos lograr mantener la estabilidad en la competitividad todo el partido, tendremos que convivir con esta situación.

Jugamos cada tres días, necesitamos que los jugadores estén bien, será complejo y es un desafío fantástico de cara a estas diez jornadas. Las dificultades las tenemos todos los equipos", manifestó Simeone tras el encuentro.

Y añadió sobre la falta de público en los estadios para cumplir con los protocolos sanitarios por la pandemia: "No es sencillo, estamos acostumbrados a un ambiente diferente con gente, con gritos, con la presión del rival. Ahora es todo más distante y más frío".



Los resultados: Jueves: Sevilla 2 vs Real Betis 0. Viernes: Granada 2 vs Getafe 1, Valencia 1 vs Levante 1. Sábado: Espanyol 2 vs Alavés 0, Celta de Vigo 0 vs Villarreal 1, Leganés vs Real Valladolid 2, Mallorca 0 vs Barcelona 4. Domingo: Athletic Club 1 vs Atlético de Madrid 1, Real Madrid 3 vs Eibar 1, Real Sociedad 1 vs Osasuna 1.



Principales posiciones: Barcelona 61, puntos; Real Madrid 59; Sevilla 50; Real Sociedad 47; Getafe 46; Atlético Madrid 46; Valencia 43; Villarreal 41; Granada 41.