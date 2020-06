Argentinos en EE.UU. Deportes 15 de junio de 2020 Redacción Por GOLF

El Korn Ferry Challenge finalizó este domingo constituyéndose como el primer evento del Korn Ferry Tour (segundo circuito de golf profesional de Estados Unidos) tras la pausa generada por el COVID-19. Al igual que en el PGA Tour, se jugó sin público presente y bajo la estricta observancia del protocolo sanitario correspondiente.

Como parte del certamen, cuatro fueron los argentinos que iniciaron la competencia el jueves; los tucumanos Nelson Ledesma y Augusto Núñez lograron completar las cuatro rondas, en tanto Julián Etulain y Fabián Gómez no accedieron a las vueltas del fin de semana.

Ledesma registró rondas de 69, 68, 71, 71 y este domingo finalizó con birdies en los hoyos 1 y 6, en tanto equivocó al 7, 8, 18 (salió por el tee del 10). Con un total de 279 golpes, -1, igualó en el puesto 39 con su coterráneo Augusto Nuñez, quien sumó 68, 68, 67 y 75 golpes para su última jornada con aciertos en el hoyo 1 y 13 y equivocando al 4, 14, 16, 18.

El estadounidense Luke List se coronó ganador con 268 golpes, -12, completando las cuatro vueltas con registros de 66, 70, 65 y 67.



EL CIRCUITO MAYOR

EL PGA Tour retomó su agenda con el Charles Schwab Challenge El norteamericano Daniel Berger fue el ganador del certamen que marcó la vuelta de la competencia. Fue tras vencer en play off a su compatriota Collin Morikawa luego de que ambos terminaran con un total de 265 golpes, -15.

Emiliano Grillo fue el único argentino en el field, aunque no pudo acceder a las rondas del sábado y domingo registrando 73 y 70 golpes.