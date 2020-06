Paralímpicos: esperar para entrenar Deportes 15 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO INES ARRONDO

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, explicó que la autorización para que los deportistas clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 puedan entrenar será "en una segunda etapa", ya que su período de competencia es posterior al de los olímpicos. En el mismo combo, según explicó, estarían aquellos deportistas convencionales que todavía deben buscar su pasaje a los Juegos Olímpicos en los próximos meses y que no fueron incluidos en la decisión administrativa firmada el viernes pasado, que solo alcanzó a los 143 clasificados a Tokio 2020.

"Lo que prima es el entrenamiento individual en campo en esta primera fase. Transcurrida esta primera etapa, si se da todo como lo esperamos, analizaremos nuevas fases posibles. Pero buscamos que sea una vuelta al campo segura, cuidando la salud física de los y las atletas, porque el aislamiento hace que el aparato muscular de los atletas no esté ejercitando esos gestos técnicos que sí tenían hace dos meses. Es necesaria una vuelta paulatina para evitar lesiones, como se ha sucedido en otras partes del mundo", consideró.

La ex jugadora de la Selección argentina de hockey sobre césped, Las Leonas, agregó que el caso de los no clasificados y de los paralímpicos "está en evaluación desde un primer momento" pero aclaró que "tienen otras fechas de participación y otros criterios a tener en cuenta".

"He sido atleta olímpica y entiendo lo que representa la urgencia de disputar una instancia de clasificación o de participación efectiva. Y venimos trabajando para que justamente todas estas habilitaciones puedan estar y puedan volver", indicó. Y agregó: "Trabajamos para que puedan volver también los paralímpicos, pero será en una próxima instancia y para eso venimos trabajando muy especialmente con los protocolos, que deben ser aprobados aún por el Ministerio de Salud, pero estamos avanzando muy bien con las Federaciones que representan al deporte paralímpico".

En este sentido, el subsecretario de Desarrollo Integral del Deporte, Daniel Díaz, participó vía zoom de una reunión para empezar a trabajar en la incorporación de los y las atletas paralímpicos. "En base a que ellos tienen la competencia tres semanas después, decidimos empezar primero con los olímpicos y luego seguiremos con una segunda instancia. Enviamos a cada deportistas las planillas y también a los médicos, para que den fe de quienes pueden comenzar y quiénes no, para evitar situaciones de riesgo como por ejemplo puede pasar con los no videntes donde necesitan tener un guía cerca y eso puede generar que la distancia social no sea respetada", afirmó.