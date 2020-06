Nos dejó la zurda prodigiosa del legendario Oscar "Corcho" Favre Deportes 15 de junio de 2020 Por Víctor Hugo Fux En la madrugada de ayer falleció, a los 70 años, Oscar "Corcho" Favre, uno de los futbolistas más recordados en el historial de la Liga Rafaelina, por su excepcional calidad para ejecutar tiros libres, penales y hasta para convertir goles olímpicos.

¿Se lo puede incluir en la categoría de legendario? Sin ninguna duda, porque sus goles forman parte desde hace muchos años de la memoria colectiva de quienes disfrutamos de los increíbles remates que salían despedidos, con una asombrosa eficacia, de su zurda prodigiosa.

Desde todos los ángulos y desde las más variadas distancias, cada vez que Oscar Favre se perfilaba delante de su amiga, para acariciarla con precisión, para inflar la red contraria, en las tribunas ya se empezaba a palpitar el alarido más bello que es capaz de generar el fútbol.

"Me bautizaron como Oscar Alfredo porque mi viejo era fanático de los Gálvez y en particular del 'Aguilucho'; desde chico me llamaban 'Chano', un apodo que también heredé de mi padre", me había comentado en una de las entrevistas que le realicé.

Favre, el "Corcho" desde que llegó al fútbol rafaelino en 1975 para vestir a los 25 años la casaca de Atlético, falleció en la madrugada de ayer, dejando abierta una herida muy profunda en el sentimiento del hincha.

Los simpatizantes de la "Crema" lo idolatraron. Los que fueron ocasionalmente sus rivales lo padecieron. Desde lo futbolístico, es una realidad innegable, pero todos lo respetaron por comportarse en la vida como una persona muy querible y por su humildad.

Cuando ese dirigente excepcional que se llamó Aníbal Carlucci lo fue a buscar para que se sume al plantel de Atlético, no lo dudó. Siempre reconoció que "en lo personal era un gran desafío jugar en la Liga Rafaelina; yo había debutado a los 15 años en la primera de San Lorenzo de Esperanza y ese día, en la cancha de Ben Hur, ganamos 2 a 1 y tuve la suerte de hacer un gol; era la época de los torneos que jugaban los equipos de las dos Ligas, a mediados de los sesenta".

Repasando su trayectoria, había señalado en aquella nota que "después jugué en Sarmiento de Resistencia, donde al poco tiempo de incorporarme enfrentamos a Boca, que fue al Chaco con todos los titulares y empatamos 1 a 1; el presidente Alberto J. Armando se me acercó cuando terminó el partido y me invitó, junto a otro compañero, para realizar una prueba en Boca, pero no viajé porque me iba a casar un mes después; fue la segunda oportunidad que tuve de intentar fortuna en el fútbol grande, porque antes me habían llamado de Rosario Central, pero a raíz de un accidente, por una picardía, me fracturé los dos tobillos".

Favre defendió posteriormente los colores de Sarmiento de Humboldt, Mitre y Sportivo del Norte de Esperanza, antes de llegar a Rafaela, que a partir de 1975 fue su lugar en el mundo hasta el último de sus días.

"Atlético siempre tuvo muy buenos equipos en esos años; fuimos campeones en tres años seguidos; había excelentes jugadores y un gran compañerismo; en la cancha eran todos los generosos, con excepción del 'Flaco' (Hugo Riberi), algo menos el 'Gato' (Ricardo Alessiato) y yo, lógicamente, que siempre queríamos hacer los goleadores; yo siempre dije que para eso hay que ser un poco egoista; por qué no reconocerlo, si todos deseábamos lo mismo", había expresado en un momento, cuando afloraron los recuerdos de aquellos títulos consecutivos.

Después de haber ganado todo con Atlético, aceptó un ofrecimiento de Brown de San Vicente y formó parte de aquel equipo que fue campeón liguista y de la Provincia, luego de tres partidos dramáticos con Alumni de Casilda, el último, jugado en San Genaro, al que los "verdes" accedieron tras un gol marcado por Favre en el último minuto de la revancha.

Define esa etapa como "muy linda, no sólo por las conquistas deportivas que le dimos al pueblo y al club, sino también por el afecto de la gente; el día que le ganamos a Alumni, nos recibieron de una manera inolvidable; todos salieron a la calle y festejamos hasta bien pasada la media noche; jamás me voy a olvidar de todo lo que viví con Brown, una entidad con dirigentes espectaculares".

En lo personal, lo ví hacer goles increibles. Tres en una misma noche a "Perico" Pérez, dos a Nery Pumpido y uno de antología a Hugo Gatti, todos contra Unión de Santa Fe en la cancha de Atlético.

"Por supuesto que siempre los recuerdo, pero creo haber marcado otros goles de mayor valor, porque esos los hice en partidos amistosos, pero la gente siempre tiene presentes esos, por las trayectorias de los arqueros; los tres jugaron en mi club, River Plate, pero obviamente que los festejé, como todos", recordó.

En nuestra Liga, también integró los equipos de Ben Hur, Sportivo Norte y en su último tramo como futbolista regresó a la BH, para retirarse a los 35 años.

En tiempos del Campeonato Argentino, por la "Copa Adrián Béccar Varela", su convocatoria era una constante para el técnico que estuviese a cargo de nuestro seleccionado. Favre vistió la "Roja" en distintas ediciones y fue campeón de la provincia.

En la final de la edición '78, se dio una situación que hoy podemos recordar con una sonrisa. En el partido de ida, Rafaela goleó a Venado Tuerto 4 a 0 en cancha de Atlético, liquidando prácticamente la serie. Por lo abultado del resultado y la gran diferencia de categoría entre los dos protagonistas.

Pero en el desquite, quienes viajamos al infierno venadense, podrían contar una serie de anécdotas interminables. En ese cotejo, el árbitro -un pelirrojo llamado Ansillero, lo tengo bien presente después de 42 años- inclinó la cancha desde el vestuario, con sanciones inexplicables y expulsiones, a tal punto que se reiteró el marcador del primer encuentro, pero en favor de Venado Tuerto.

Antes de terminar el juego y con la inexorable definición por penales, por si le hacía falta algo más, lo expulsó del banco a Favre, que esperaba para ingresar y hacerse cargo de uno de los remates. Después, vinieron las épicas atajadas de Medrán y las impecables ejecuciones de nuestros jugadores para clasificar a la siguiente instancia.

Favre repasó de esta manera aquella jornada bochornosa: "en realidad, le dije algunas cositas al 'Colorado'; nos pegó una entregada como nunca antes había visto, pero al final se hizo justicia; Gironacci (Alfredo, ex River), el arquero de ellos, en los penales se adelantaba hasta el área chica y cuando pateaban ellos, el 'Beto' (Roberto Medrán) los atajaba en la línea y los hacía repetir; fue muy vergonzoso lo que pasó ese día".

Oscar Alfredo Favre nos dejó ayer, después de sus recurrentes problemas de salud, que lo afectaron en los últimos años. Pero dejó grabada su impronta en nuestra memoria.

De aquel jovencito habilidoso y veloz de sus inicios a su transformación en un implacable ejecutor de tiros libres y goles olímpicos -más de una decena- nos quedará un recuerdo imborrable, tanto como las marcas que dejó grabadas en todas las canchas que pisó a lo largo de un tiempo que seguirá vivo a partir de esta despedida terrenal, que le abre las puertas a un nuevo contrato, para seguir sacudiendo redes en el cielo, el lugar que supo ganarse con esa bonhomía que fue su sello distintivo en su tránsito por la vida. Esa misma naturalidad que el "Cocho" siempre mostraba cuando acomodaba una pelota y la impulsaba a una red cualquiera, para que el clamor popular se libere en forma de boca llena de gol.