Mariano Canavessio espera el debut tras pasar la cuarentena en Australia
Deportes
15 de junio de 2020
El rafaelino arribó a fines de febrero a Oceanía y la Pandemia llegó a 3 días del comienzo del torneo de la segunda división australiana. Pero ya están entrenando y en julio esperan poder jugar. Además, el ex BH y 9 de Julio consiguió un trabajo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO M.C. UN NUEVO DESAFIO./ El defensor con la camiseta del Tigers F.C. FOTO FACEBOOK TIGERS PRESENTACION./ Junto a uno de los pequeños fans del equipo.

(D.G.).- A 11.850 kilómetros de Rafaela, en uno de los puntos más lejanos a nuestro país, se encuentra Mariano Canavessio. En Cooma, Australia, el futbolista rafaelino pasó una cuarentena tan difícil como sorpresiva, como para la mayoría de los seres de nuestro planeta. Pero lo más duro ya quedó atrás en Oceanía y vislumbran el retorno del fútbol para el mes que viene.

A mediados del año pasado habíamos conversado con Mariano y su hermano Nicolás luego de las experiencias en el ascenso europeo. El mayor de los hermanos volvió a Italia en el segundo semestre para jugar en el Sabaudia, de la región de Lazio, pero luego de fin de año se enfocó en nuevos y más lejanos horizontes.

"En febrero de este año, firmé para el Tigers FC (club de la segunda división de Australia), por la temporada 2020. Acá llegué por medio de un técnico argentino, Gabriel Wilk, que hace mucho tiempo está radicado en este país. Fue técnico de este equipo durante 15 años, hasta 2019. Este año no dirige más, pero sigue ligado al club haciendo contactos con jugadores", nos contó sobre cómo había sido posible su llegada.

En cuanto a la institución, describió que "el club está ubicado en Cooma, una pequeña ciudad en el sureste de Australia. Como todo club de comunidad chica, no tiene un gran estadio ni muchos hinchas, pero se nota que está bien organizado, con una dirigencia presente, y que aspira a pelear arriba en el campeonato".

Luego de más de dos meses de freno para las actividades deportivas en ese país, Canavessio se mostró contento a la distancia, porque ya se ve más cerca el momento de ingresar a la cancha de manera oficial. "Aparentemente el torneo arrancaría a mediados de julio, siempre y cuando la situación siga bien como en estos momentos. La buena noticia es que hace 3 semanas ya empezamos a entrenar, pero sin contacto físico, tenemos que respetar el distanciamiento entre nosotros. Los entrenamientos son distintos a lo que comúnmente estamos acostumbrados, pero es un gran avance entrenar otra vez con la pelota, y compartir la práctica con mis compañeros de equipo".

Lo del debut es muy esperado por el defensor, ya que recordó: "aquí llegué a fines de febrero, solo pudimos jugar un par de partidos amistosos, pero no llegamos a jugar ningún partido oficial porque suspendieron todo justo 3 días antes del debut del campeonato, que era el 21 de marzo. Esperemos que todo siga bien, estoy con muchas ganas de jugar".



TRABAJO, OTRO OBJETIVO LOGRADO

Acostumbrado desde los orígenes en Ben Hur, y luego pasando también por Peñarol y 9 de Julio, Mariano se fue preparando para intentar la compatibilidad del fútbol con una ocupación estable. Y ese paso también lo ha dado en Australia.

"Uno de mis objetivos, además de venir a jugar, era de encontrar trabajo. Y por suerte pude conseguirlo a pesar de la pandemia. Estoy trabajando en una oficina de servicios del Estado de lunes a viernes. Es un buen trabajo ya que me permite entrenar sin problemas cuando finalizo el horario laboral y tengo los fines de semanas libres para poder jugar cuando arranque el torneo", mencionó en tal sentido.

Su buen manejo del inglés le ha facilitado las cosas, destacando que "si no lo hablara no hubiera sido posible el trabajo, porque estoy atendiendo al público. A veces se me complica, pero trato de pilotearla, jaja".



LA PANDEMIA AHI

"Fue duro el momento cuando recibí la noticia de que se suspendía el torneo, porque llegué con muchas expectativas a este país y a los 15 días de llegar, arrancó la cuarentena. Se nos pidió que estemos en casa y que salgamos solo a hacer las compras y actividades necesarias. Así que no fue tan sencillo sobrellevar la situación, sin poder hacer nada y más estando lejos de la familia. Pero por suerte lo peor ya pasó", describió sobre cómo tomó la llegada del Covid 19.

En cuanto al presente, expuso que "hoy en día algunas precauciones y medidas siguen vigentes. La gente sigue practicando el distanciamiento físico, hay límite de personas en lugares cerrados, hay alcohol en gel en cada local, y otras restricciones, pero leves. Volvieron a abrir lugares como los gimnasios, bares y restaurantes, se volvieron a permitir viajes regionales, entre otras cosas. De a poco se va normalizando la situación, parece que Australia está superando la pandemia".

Así, mientras en Argentina la pelota sigue descansando, "extrañando" y haciendo extrañar a todos los que están ligados de una u otra manera a esta pasión, y con bastante incertidumbre, un rafaelino ve el horizonte más claro futbolísticamente hablando en un país que parece haber controlado ya al coronavirus.