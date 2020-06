Esquel: reabrió el rubro gastronómico y hay confianza en una apertura turística Información General 15 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SCRETARIA DE TURISMO// REAPERTURA// Se produjo en la semana anterior con especial apoyo del público.

Con auspiciosa respuesta, el miércoles 10 de junio reabrieron al público bares, restaurantes, confiterías y cervecerías en Esquel. El secretario de Turismo y Producción de la localidad, Mariano Riquelme, destacó que el protocolo y los permisos se fueron trabajando intersectorialmente durante el confinamiento. La ciudad se entusiasma con la posibilidad de compartir la temporada de nieve con los turistas.

La de Esquel fue una apertura gastronómica anticipada al resto de la Provincia de Chubut. “Se venía trabajando con reparto a domicilio y retiro de mostrador. Pero la gran demanda del sector era abrir con público. Se trabajó mucho en los protocolos y ni bien el gobierno nacional decretó la Fase 5 a nivel país, Esquel se puso manos a la obra en la gestión con la Provincia de Chubut de los permisos para poder realizar esta apertura”, explicó Riquelme.

Presumiblemente, la jornada debut de la reapertura estaba atravesada por una total incertidumbre. “Después de tantos meses cerrados y con tan poca actividad comercial en general en toda la localidad, no se sabía cómo iba a responder el público. Si la gente iba a sentirse con ganas y con seguridad de salir a comer afuera, si se iban a poder mantener las normativas y los protocolos para el cuidado de todos”, recordó Riquelme. Empero, desde el mediodía, cuando los primeros locales abrieron sus puertas al público, el tráfico de gente fue incesante; siempre respetando las distancias sugeridas.



Premio al trabajo coordinado

“Veníamos trabajando con los empresarios gastronómicos de manera conjunta en la elaboración de los protocolos y las medidas de seguridad, así que muchos de ellos habían aprovechado todos estos días que habían estado cerrados para hacer las modificaciones en sus locales”, destacó Riquelme, subrayando que ésa fue la tarea a la que se abocó su Secretaría, de la mano con todos los sectores. En ese marco, señaló que el mismo trabajo se viene realizando con otros rubros, como el de los alojamientos, para una próxima reapertura.

“Se tienen muy buenas expectativas de recobrar un buen nivel de actividad con el público local. Era parte de lo que veníamos hablando hace tiempo. Que el rubro gastronómico, dentro de la actividad turística, puede trabajar con público local. Y eso lo estamos viendo con muy buena respuesta. Tenemos buenas expectativas, siempre haciendo hincapié en los cuidados y en que es responsabilidad de todos mantener este estatus de apertura”, analizó Riquelme, visiblemente confiado tras estas exitosas jornadas debut con la reapertura.

“Vivimos meses muy complejos durante este período de pandemia”, reflexiona Mariano Riquelme. “Pasamos una etapa en la que tomamos conciencia de la magnitud de los hechos y se tuvo mucha paciencia. Todo el sector comercial local brindó colaboración a las instituciones y a las autoridades, tanto en salud como en seguridad”, apuntó. En los días previos a esta flamante reapertura gastronómica, se conjugaba la ansiedad lógica con la necesidad económica de recobrar la actividad. El hecho de que Esquel no tuviera que padecer casos positivos de Coronavirus, generó confianza en la comunidad y expectativa en recobrar lo que se da en llamar “la nueva normalidad”. “Fueron meses difíciles, estamos de a poco avanzando. Lento pero a paso firme. No estamos dejando nada al azar. Estamos tomando los recaudos para no tener que retroceder”, destaca Riquelme sobre este presente que vuelve a ofrecer perspectivas positivas para una ciudad que es señera en el turismo patagónico.



La esperada vuelta del turismo

Riquelme se sustrae de una expectativa pasiva y subraya que durante los meses de confinamiento se estuvo trabajando arduamente en el posicionamiento de Esquel, tanto hacia el público turista como entre el resto de los destinos. Precisa que se desarrolló “un nuevo esquema de comunicación, donde entendimos que la gente, el público, el lector, requería lecturas amenas. Estaba mucho tiempo en su casa y tenía necesidad de acceso a material amigable que le permitiera viajar aunque sea con la imaginación hacia los lugares que le gustan y que recuerdan”. Con esa premisa, se trabajaron contenidos en los que se invitó al público a acercarse a Esquel desde sus casas.

“También participamos activamente en todas las reuniones y mesas de trabajo a nivel nacional, como la Red Federal de Municipios Turísticos; en eventos virtuales que organizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y con contactos dentro de nuestra provincia, sabiendo que Esquel es un municipio referente para la preparación de la pospandemia”, detalló Riquelme.

Sobre este trabajo se sostiene la expectativa generada frente a una posible apertura turística que podría darse en invierno con el mercado regional de Chubut. “Tenemos nuestro centro de esquí, al que cada año el público que acude es principalmente de la Provincia. Sabemos que de habilitarse, nuestros turistas de siempre nos van a volver a elegir”, se entusiasma Riquelme. Y finaliza que, para no depender del azar, elaboraron una encuesta en la que consultaron sobre el posible comportamiento en una eventual apertura de la temporada de invierno: “La respuesta fue muy buena, con un 90 por ciento de gente que manifestó que vendría a esquiar”.