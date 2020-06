“Un paso histórico para la gestión pública en la ciudad” Locales 15 de junio de 2020 Redacción Por Uno de los temas que cobró fuerza en la agenda política del Concejo, más allá de la emergencia sanitaria, es la implementación de la Ordenanza aprobada el año pasado, y que refiere a la Auditoría Externa al Ejecutivo. Hubo una primera reunión para avanzar en la puesta en marcha.

FOTO ARCHIVO RAUL BONINO

El concejal de Cambiemos, Lalo Bonino analizó el encuentro que el Concejo mantuvo con la secretaria de Control y Auditoría, Cecilia Gallardo, y sostuvo que “es importante esta primera instancia, porque luego de haber aprobado la Ordenanza no volvimos a hablar al respecto, con lo cual esta fue la primera de varias reuniones que seguramente tendremos y que van a tener que ver con el pulido de la parte operativa en el avance de la auditoría”.

Bonino destacó la experiencia aplicada en el Concejo Municipal y dijo que “haber podido tener una auditoría en el Concejo, de haber podido experimentar por parte del Ejecutivo el avance en las normativas Iram, ha conllevado todo un proceso previo como para poder implementar esta Ordenanza”. “Es fundamental en este contexto, donde parecería que todo termina siendo Covid o dengue, poder avanzar en cuestiones que son importantes más que urgente, y más allá de que no reditúe o genere un impacto fuerte en la gente que está preocupada por lo sanitario, sí va a ser un antes y después en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, este va a ser un paso histórico para la gestión pública en la ciudad de Rafaela”, afirmó el concejal macrista.

Bonino manifestó que “los controles y auditorías son como los impuestos, a nadie le gusta pagarlos y a nadie le gusta que lo controlen; tiene que ver por ahí con un miedo, con cuestiones que no se hicieron, por ahí con la crítica obviamente, pero es un paso. Nosotros como Concejo lo vivimos, sabíamos que íbamos a tener errores propios de la auditoría, de procesos que se venían haciendo mal desde hacía mucho tiempo, pero es cuestión de avanzar y de tener la tranquilidad de que lo único que uno quiere hacer es que las cosas se hagan bien a futuro”. Y añadió: “es importante saber que no es en contra de nadie sino a favor de mejorar todos los procedimientos administrativos y para que la gente esté tranquila. Es empezar a transformar esta vieja creencia de que todos los que trabajan en política son todos corruptos”.

El edil de Cambiemos finalizó indicando que “todas estas herramientas tienden a transparentar y desmitificar un montón lo que tiene que ver con la corrupción, con el robo y sí modificar lo que refiere al mal manejo de los recursos públicos, que a veces no tiene que ver con mala fe, sino con el verse abrumados con la cantidad de volumen administrativo que genera un Estado. Está claro que por eso sirven estos procesos que mejoran la administración de los recursos, brindando transparencia y tranquilidad para aquel que gobierna”.