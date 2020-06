“Preocupa la intromisión del Ejecutivo sobre el Judicial” Locales 15 de junio de 2020 Redacción Por ATROPELLO DE UN PODER SOBRE EL OTRO

FOTO ARCHIVO RUBEN FERRERO

El reconocido dirigente agropecuario, el rafaelino, Rubén Ferrero, se pronunció respecto a la posible expropiación de la empresa santafesina, Vicentín, y fue tajante a la hora de señalar que “la preocupación desde lo gremial pasa por el camino de la intromisión del Poder Ejecutivo sobre un poder, en este caso que el Poder Judicial. A mí me toca participar tanto en la Sociedad Rural, como en CRA, y CARSFE, y los comunicados y todo lo que hemos venido manifestando desde que surgió esta intervención y posible expropiación, -si es que mandan al Congreso el proyecto de ley-, pasa por decir eso, jurídicamente esto es ilegal, y hay claramente una intromisión”.

“Cuando nos ponemos a analizar los considerandos entre comillas, y observamos lo que viene diciendo el presidente luego del anuncio de intervención, eso verdaderamente asusta, porque ahí habla de la importancia del Estado Nacional de manejar el mercado de granos, que es una empresa estratégica, qué es necesario que esté en poder del Estado... todo eso sabemos que si vamos a los antecedentes, el Estado toda empresa que manejó la manejo lamentablemente mal. Si analizamos quien pretende poner un pie o hacerse cargo de Vicentín, es YPF, que tiene una deuda muchísimo mayor que la deuda que tiene Vicentín. Acá no es la defensa de una empresa”, sostuvo Ferrero.

Además el dirigente expresó que “nosotros en su momento cuando ocurrió lo de esta empresa, fines del año 2019, principio del 2020, hemos hecho infinidad de reuniones, desde las gremiales conjuntamente con las bolsas y los productores, para ver como se perjudicaba de la menor manera posible a los productores, como los podíamos acompañar para que cobren su crédito; eso lo seguimos manifestando y seguimos diciendo que hay que hacer lo imposible para que los productores recuperen el crédito que tienen allí”. Por otra parte Ferrero afirmó que “avalar una intervención con una futura expropiación como se anunció es totalmente ilegal y asusta.



"VALORO MUCHO LA

ACTITUD DE COSTAMAGNA"

El dirigente agropecuario se refirió a la postura que sostuvo en medio de esta situación compleja, el Ministro de la Producción de Santa Fe, el rafaelino Daniel Costamagna, y dijo respecto de esto: “valoro mucho la actitud del Ministro, el hecho de que haya salido a expresar lo que él piensa es muy valorable. Esperemos ahora ver si se continúa con la actitud alocada de la senadora de Mendoza de ratificar el proyecto de expropiación, o se vuelve para atrás y se busca algo intermedio, donde haya acompañamiento de los acreedores más grandes, siempre pensando en mantener la empresa y devolverle el crédito a los productores, muchos de ellos de la provincia de Santa Fe”.



¿UNA PUERTA A

NUEVAS EXPOPIACIONES?

Acerca de la posibilidad que se avizora, con un posible antecedente de expropiación de Vicentín, Ferrero subrayó que “si pensamos lo que dijo la diputada nacional Fernanda Vallejos ni bien comenzaron a dar los ATP para aquellas empresas en que los trabajadores por el aislamiento no podían trabajar, proponiendo que el Estado se quede con una participación en el capital de esas empresas a las que asiste en medio de la pandemia, podemos pensar cualquier cosa. No sólo pasa por el sector productivo agropecuario sino que también me parece que deberían estar muy preocupadas las industrias en relación a este tema, y particularmente las del sector alimentario”. “Por suerte en los últimos días hubo un comunicado del Foro de Convergencia, del cual a través de CRA participamos, que está en la misma línea nuestra, donde decimos que Argentina necesita institucionalidad”, finalizó Rubén Ferrero.