Operativos conjuntos en los espacios públicos de la ciudad Locales 15 de junio de 2020 Redacción Por Se realizaron controles en lugares donde se llevaban a cabo actividades no permitidas; entre ellas, partidos de fútbol y bochas. También en encuentros al aire libre.

FOTO COMUNICACION SOCIAL FUERZAS DE SEGURIDAD. Controlaron lugares donde se llevaban a cabo actividades.

En la tarde de este domingo, personal de la Guardia de Infantería de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V, de la Policía de Acción Táctica y de la Guardia Urbana Rafaelina, llevaron a cabo un operativo conjunto en sectores donde se ocuparon los espacios públicos y se realizaron actividades no habilitadas. Los procedimientos que comenzaron después del mediodía se desplegaron en los barrios Barranquitas, Monseñor Zazpe, Virgen del Rosario, 2 de abril, Villa del Parque, Sarmiento, Martín Fierro y en el acceso a la ciudad, donde se encuentra el cartel de Rafaela, entre otros.

En total, se dispusieron 5 móviles de las distintas fuerzas para desalentar estas actividades no permitidas. También se labraron actuaciones por el no cumplimiento de las normativas vigentes y por no respetar el distanciamiento social. Las tareas continuarán este lunes y se extenderán durante toda la semana. Las medidas surgen de una acción delineada en el Comando Unificado que se reúne cada semana para planificar los operativos que se desarrollan en nuestra ciudad.

Se recuerda que en este contexto, es clave la colaboración y el compromiso de todos los rafaelino. Por eso, se solicita que ante el incumplimiento de algunas de estas medidas, se denuncie a los números de teléfonos 105 de la GUR o al 911 de la Policía. La responsabilidad individual es clave en estos tiempos. Este es el período más crítico en la lucha contra la pandemia porque, al aumentar la circulación de personas, se incrementa la probabilidad de contagios del COVID-19, independientemente que haga más de 50 días que no hay casos.