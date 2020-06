Un domingo sin nuevos casos Locales 15 de junio de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

Luego de un nuevo caso registrado el sábado en Rosario, donde se detectaron 2 en los últimos 19 días en dicha ciudad, este domingo la provincia de Santa Fe cumplió una nueva jornada sin nuevos contagios de coronavirus de acuerdo al reporte brindado anoche por el Ministerio de Salud. De esta manera, el total de infectados en el territorio santafesino desde el comienzo de la pandemia es de 285, mientras que hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia. En tanto, un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, en asistencia respiratoria mecánica, mientras que un paciente se encuentra internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable y de los casos atendidos y estudiados en la provincia hay un total de 237 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 11.185 notificaciones de las cuales 10.712 fueron descartadas y 188 continúan en estudio.



EN RAFAELA

No obstante, nuestra ciudad suma ya 54 jornadas consecutivas sin nuevos infectados, recordando que el último se registró el pasado 21 de abril. Hasta este lunes, el Departamento Castellanos suma 22 casos positivos de COVID-19 (21 corresponden a nuestra ciudad y el restante a la localidad de María Juana), mientras que el Departamento La Capital registra 37 (27 corresponden a la ciudad de Santa Fe, donde suma 66 días sin nuevos infectados), en tanto que en el Departamento Rosario se han detectado 126 contagios (115 en la ciudad de Rosario) entre los sectores más afectados de la provincia. No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que hay 7 en estudio en Rafaela y 4 en Frontera). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.