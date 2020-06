Ingresos y pobreza Nacionales 15 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Indec difundirá este miércoles los datos sobre la valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) correspondientes a mayo último, que marcan los niveles de pobreza e indigencia que hay en el país.

Según los últimos datos oficiales, una familia tipo necesitó ingresos por 42.593,98 pesos en abril parra no caer en la pobreza: esa cifra representó el valor de la CBT para un hogar de dos adultos y dos menores.

A finales de 2019, el 35,5% de la población argentina se encontraba por debajo de la línea de la pobreza, y dentro de ellos, el 8% eran indigentes, de acuerdo con los últimos datos medidos por el organismo que encabeza Marco Lavagna.

De esta manera, sobre una población estimada de 45 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tienen los ingresos suficientes para adquirir alimentos, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

De ellos, 3,7 millones se encontraban en la indigencia, con dificultades para alimentarse todos los días. Pero la pandemia de coronavirus y su impacto sobre la actividad económica provocará un aumento de la pobreza, según estiman especialistas.