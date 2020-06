Cae la brecha entre precios de góndola y de producción Nacionales 15 de junio de 2020 Redacción Por SEGUN LA CAME

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La brecha de precios para el promedio de los 25 principales productos agropecuarios bajó 14,4% interanual en mayo, gracias a la mejora en los valores que recibe el productor, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según la entidad empresaria, los consumidores pagaron en promedio 4,5 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en abril la diferencia fue de 4,8 veces.

Durante el mes pasado, alimentos como la frutilla, la mandarina, la berenjena y el limón fueron los que más potenciaron la mejora del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora CAME.

Además, la brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios, bajó 6,1% en mayo con relación a abril de este año.

Hubo 16 productos con bajas de brechas y 9 con alzas, lo que empujó el IPOD para abajo; el zapallito, la naranja, el limón y la pera fueron los alimentos con mayores brechas. En origen, la variación mensual promedio de los precios registró una suba del 9,2%, mientras que en destino el aumento promedio fue de 0,9%.

De acuerdo con el informe, durante mayo el IPOD agrícola bajó 7,5%: la brecha para esos productos promedió en 4,7 veces, ubicándose 17,6% abajo del mismo mes del año pasado.

En tanto, el IPOD ganadero subió 1,9% (a 3,8 veces) y se ubicó 6,8% arriba del mismo mes de 2019. La participación del productor en el precio final subió a 26,8%, mejorando 10,3% en relación a abril, destacó CAME. Y puntualizó que en mayo, y por tercer mes consecutivo, ningún producto tuvo una brecha de dos dígitos: como sucedió en abril, la brecha mayor se detectó en el zapallito, donde el precio se multiplicó por 8,6 veces desde que salió del campo, por debajo de abril (9,5 veces). Le siguieron, más atrás, la naranja (8,1 veces), el limón (7,6 veces), y la pera (7,4 veces).

Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: la frutilla (1,17 veces), el pollo (2,33 veces), la acelga (2,92 veces) y el repollo (3 veces), puntualizó el relevamiento empresario.

El IPOD se elabora en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras.